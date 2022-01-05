中新财经1月5日电(记者 李金磊)岁末年初，财政部、税务总局、央行等部委陆续召开年度工作会议，多个部门的“掌门人”也公开发声，2022民生清单中，一系列政策将会影响你我的钱袋子。

2022年将实施更大力度减税降费

2021年，我国优化和落实减税降费政策，预计全年新增减税降费达到1万亿元。2022年，减税降费不会停止，将会继续而且力度更大。

全国财政工作视频会议提出，2022年要实施更大力度减税降费，增强市场主体活力。

目前，一批减税措施已经出台。比如，全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月换算税率单独计税的政策，延续至2023年底。继续对年收入不超过12万元且需补税或年度汇算补税额不超过400元的免予补税，政策延续至2023年底。上市公司股权激励单独计税的政策，延续至2022年底。

上述三项政策，预计一年可减税1100亿元，这将持续减轻个人所得税纳税人负担，缓解中低收入群体压力。

更好满足购房者合理住房需求

2021年，房地产市场迎来深度调整，房贷放款一度“勒紧裤腰带”，2022年住房需求如何满足？

2022年中国人民银行工作会议提出，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展。

住房和城乡建设部部长王蒙徽指出，将推进住房供给侧结构性改革。针对新市民、青年人等群体住房需求，加大金融、土地、公共服务等政策支持力度，大力发展保障性租赁住房，因地制宜发展共有产权住房，加快发展长租房市场。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，改善性的购房需求接下来将面临较好的市场机会。中国社会科学院数量经济与技术经济研究所宏观政策研究室主任冯煦明对中新财经记者表示，可以预见的是，住房租赁市场尤其是长租房市场将迎来一轮大发展的机遇。

提高社会保障水平

在民生保障方面，全国财政工作视频会议提出，2022年，突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。支持建设高质量教育体系，推进卫生健康体系建设，提高社会保障水平，完善住房保障体系，推动文化体育事业发展。

目前，全国近3亿人领取养老金，医疗保险覆盖超过13亿人，因此，提高社会保障水平，备受关注。

2021年提出“稳步提高社会保障水平”后，退休人员的养老金上调了4.5%，实现了“17连涨”。

从部委的表态来看，2022年民生保障继续加强，社保水平将继续提高。因此，2022年养老金的“18连涨”值得期待，退休人员的钱袋子有望继续变鼓。

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