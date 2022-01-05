原标题：万达集团2021年全年累计新增服务业就业20.4万人

2021年尽管遭受经济下行和持续新冠疫情影响，万达集团仍然完成年初制定的保就业目标。全年累计新增服务业就业20.4万人，大学生超过10.2万人，约占2021年全国新增就业的1.5%，连续10年超过全国当年新增就业总量的1%。其中万达集团员工新增1.45万人。

2021年初，万达集团提出保就业目标，当年完成新开业万达广场50个，新增就业20万人，其中大学生超过10万人。为了更好服务大学生就业，万达推出“春风行动”：在全国200多个城市的万达企业中设立1000个大学生就业实习基地，在全国100座城市万达广场建立就业服务中心。截止到2021年12月底，新开业51个万达广场，建立1038个大学生就业实习基地和100座就业服务中心。

万达集团始终把创造就业作为企业承担社会责任的核心内容。截至2021年底，全国累计已开业418座万达广场（不含重装中的武汉汉街万达广场）、90个万达酒店、790家万达影城、340家宝贝王乐园，共创造稳定服务业就业171.5万个，其中大学生79.3万人。

(责编：曹淼、李源)