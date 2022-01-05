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广东外贸企业抢抓RCEP实施机遇 进出口双向受益

2022年01月05日09:10 | 来源：新华社
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新华社广州1月4日电（记者丁乐）区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1月1日生效，广东外贸企业积极抓住RCEP实施机遇，有效降低成本，灵活安排贸易，以更足的信心开展更多的合作，开拓更大的市场。

RCEP协定生效使企业进出口双向受益。沙多玛（广州）化学有限公司1日获签全国首批RCEP项下原产地证书，当日首票出口到日本的丙烯酸酯税率从2.6%降至零，节税约1.2万元；公司全年对日出口预计节税上百万元。

沙多玛（广州）化学有限公司相关负责人刘斌说：“RCEP的生效不仅降低制造运营成本，还无形中促进区域内更多合作，更多企业不用再舍近求远，物流成本也能降低。”沙多玛在华投资的步伐更加坚定，公司不久前在南沙动工新项目，工厂产能预计提升一倍。

广州海关关税处原产地管理科副科长马江南介绍，RCEP生效后，外贸企业还能更灵活地安排跨国生产与进出口贸易。“像RCEP的一大特色‘经核准出口商’制度，符合条件的企业根据客户需求，能及时开具原产地自主声明，销售策略和物流运输有极大灵活性。”

爱丽思（中国）集团国际销售部部长何志亮介绍，公司或将调整采购方案，考虑从RCEP成员国购买更多原料。“供应商输出更多产品到中国获利，我们每年节税预计数十万元，大家互利共赢。”

广州市贸促会主任杨勇表示，RCEP将进一步深化区域内产业链、供应链合作，推动形成更高水平对外开放，为国内外企业和消费者带来实实在在的好处。

为寻求更多合作机会，广东新宝电器股份有限公司此前在东南亚多次考察，最终选择在印度尼西亚投资设厂，在马来西亚与合作伙伴联合生产。

广东新宝相关负责人说：“我们希望以更高效的区域合作，抓住RCEP发展机遇和新增长点。越来越多的资源在RCEP区域内加速畅通，全球消费者的更多需求将得到满足。”

(责编：王震、陈键)

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