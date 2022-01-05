樊曦、周圆

2021年12月12日，旅客在中老铁路万象站广场拍照。1月3日，连接中国昆明和老挝首都万象的中老铁路全线开通运营“满月”。一个月来，中老铁路客货两旺，极大方便了人员交通出行，为促进双边经贸往来提供便利。 新华社记者 章建华摄

新华社北京1月4日电（记者樊曦、周圆）辞旧迎新，时光列车“G2021”已呼啸而去。“十四五”开局之年，中国铁路实现了哪些新跨越？迎来2022年，中国铁路又将设定什么新目标？2022年的第一个工作日，中国国家铁路集团有限公司召开年度工作会议，为我们一一展现中国铁路发展印迹。

——超4万公里，中国高铁实现新高度

2021年，中国铁路年度建设任务全面完成。全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里。到2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。

——1.5万列，中欧班列跑出新纪录

2021年，中国铁路全年开行中欧班列1.5万列、发送146万标箱，同比分别增长22%、29%。与此同时，铁路部门统筹开好西部陆海新通道班列，全年发送57万标箱，同比增长57.5%。

——25.3亿人次、37.2亿吨，客货运输双增长

2021年，国家铁路旅客发送量实现恢复性增长，达到25.3亿人次，同比增长16.8%，其中动车组发送19.2亿人次，同比增长23.1%；国家铁路货物发送量连续三年保持增长，达到37.2亿吨，同比增长4.0%。

——31个省区市，复兴号实现“全覆盖”

2021年6月，西藏拉萨至林芝铁路开通运营，这是西藏第一条电气化铁路。从此，藏东南地区结束不通火车的历史，复兴号也历史性实现对31个省区市的全覆盖。

到2021年底，全国铁路配备复兴号系列动车组1191组，累计安全运行13.58亿公里，运送旅客13.7亿人次。

——1018公里，川藏铁路雅安至林芝段全线开工建设

2021年12月，川藏铁路雅安至林芝段全线开工建设，为建设好这一实现第二个百年奋斗目标进程中的标志性工程迈出了坚实的第一步。

川藏铁路雅安至林芝段新建线路起自既有成都至雅安铁路雅安站，接入既有拉萨至林芝铁路林芝站，线路全长1018公里。

——67万人次，中老铁路开通运营已“满月”

2021年12月3日，中老铁路开通运营。截至2022年1月3日，中老铁路累计发送旅客67万人次，发送货物17万吨，交出“满月”亮眼成绩单。

中老铁路全长1035公里，线路北起昆明，过中国磨憨铁路口岸和老挝磨丁铁路口岸，进入老挝北部地区，最后到达老挝首都万象。

——1.7亿人次，“慢火车”助力乡村振兴

2021年，全国“慢火车”共运送旅客1.7亿人次，同比增长12.2%；强化涉农物资运输服务保障，运送货物7.2亿吨，同比增长3.8%，减免费用14.8亿元。

铁路部门扎实推进老少边及脱贫地区铁路建设。全年完成投资3728.8亿元、占铁路基建投资的74.9%，又有25个县结束了不通铁路的历史。

——3300公里，2022年中国铁路再延伸

2022年，中国铁路设定新目标：国家铁路完成旅客发送量30.38亿人次，同比增长20%，货物发送量38.04亿吨，同比增长2.1%；全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3300公里以上（其中普速铁路1900公里左右）。

(责编：王震、陈键)