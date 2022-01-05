人民网北京1月5日电（黄盛）今日，中国移动有限公司在上海证券交易所主板上市交易，证券简称为中国移动，证券代码为“600941”，开盘上涨9.41%，报63元/股。至此，中国移动、中国电信和中国联通这三大国内运营商在A股聚齐。

此前1月3日，中国移动发布的公告显示，中国移动此次回归A股IPO发行价为每股57.58元，发行后市盈率为12.02倍，发行规模为8.457亿股，约占发行后公司已发行股份总数的比例为3.97%；若此次A股发行的超额配售选择权全额行使，则此次发行完成后的发行规模为9.726亿股，占本次发行完成后公司已发行股份总数的4.53%。据悉，中国移动此次募资额为560亿元，成为A股近10年来最大规模的IPO。

业内人士表示，包括中国移动在内的三大运营商陆续回归A股，与近年来我国资本市场通过不断改革、红筹企业“回A”获得政策支持不无关系。

据人民网财经梳理，近年来，红筹企业“回A”频频获得政策支持。2018年3月，证监会发布了《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》，明确“允许试点红筹企业按程序在境内资本市场发行存托凭证上市；具备股票发行上市条件的试点红筹企业可申请在境内发行股票上市”。

2020年4月，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》；同年6月，上交所公布《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》，进一步为红筹企业回归A股提供便利。

2021年9月17日，证监会正式发布的《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》，在2018年红筹股“回A”相关规定的基础上，将新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业纳入试点范围，“回A”的试点行业范围从原来的7个扩大到14个，其中特别提到具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点不受行业限制。

在此背景下，再加上国际市场多重因素影响，包括中国移动在内的三大运营商已先后登陆A股，均形成A+H架构。

“三大运营商A+H架构，能够降低企业面临的风险，有利于企业定价权的长期稳定，同时有助于拓宽融资渠道，深耕5G网络建设等。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，回归A股既是中国移动、中国电信转型发展的需要，也是我国资本市场做大做强的必要抓手，更是企业看好我国资本市场发展的重要体现。

中央财经大学金融创新与风险管理研究中心主任顾炜宇向人民网财经表示，中国移动等登陆A股，除红筹企业回归A股相关政策利好之外，也与众多因素有关。具体来看，近年来我国不断推行注册制等一系列资本市场改革，扩大了A股的体量，推动了上市企业多渠道股权融资，提高了直接融资比重；同时，国务院国资委不断深化央企生产经营和改革发展，号召优质国有企业回归内地股市，持续提升国有控股上市公司质量，进一步完善国有上市企业公司治理结构和决策机制，提升治理水平；再加上，回归A股也是中国移动等公司实现再融资的需要。

Wind数据显示，截至2021年12月31日，2021年以来A股上市新股数量合计达520家，其中核准制下上市企业合计121家（沪市主板87家、深市主板34家），科创板、创业板上市企业分别为160家和198家，北交所上市企业41家。其中，在注册制持续推进之下，520家上市公司合计募资超过5400亿元，与2020年A股437家IPO企业全年募资4806亿元相比，分别同比增长了18.99%、12.36%。

中国移动有限公司执行董事兼董事长杨杰在近日“中国移动首次公开发行A股网上投资者交流会”上表示，近年来内地资本市场出台了一系列政策，为红筹企业回归提供了政策环境。公司主要经营地在境内，公司回A上市有利于使得广大用户有机会分享公司的成长收益，实现投资者和消费者利益的有机统一；有利于公司紧抓拓展信息服务的机遇窗口期，打造质量一流新型基础设施，加速布局新一代信息技术，推动数智化转型；有利于引入战略投资者，构建开放合作新生态；有利于，推进机制改革。

(责编：李楠桦、吕骞)