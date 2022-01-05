人民网北京1月5日电 （记者杨曦）1月4日，国家统计局官网对一批统计上严重失信企业信息进行了公示。此次公示的十家企业均被予以警告和罚款处罚，其中，四家企业各被罚款20万元，一家企业被罚款15万元，其余五家企业各被罚款5万元。

2021年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》指出，要持续加大统计执法力度。出台统计严重失信企业认定标准，规范认定严重失信企业，推送至“信用中国”网站、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统进行公示并实施联合惩戒。

具体来说，成为统计严重失信企业会有什么样的后果呢？据微信公众号“北京调查”资料显示，失信企业将在以下多方面受到限制：享受政府政策优惠受限、参加政府投资项目招投标受限、企业融资受限、申请项目受限、引进人才受限、经营范围受限、企业上市受限。

据了解，统计严重失信企业信息公示期限为1年。公示期间，企业认真整改到位并提出申请，经履行公示职责的统计机构核实后，可以从公示网站提前移除企业信息，但公示时间不得少于6个月。公示期间，企业整改不到位被查实的，公示期限延长至2年；再次发生统计违法行为并查实的，自查实之日起，公示2年。

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