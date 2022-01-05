人民网北京1月5日电（记者罗知之）据记者不完全统计，近期多家银行发布公告，宣布对“睡眠账户”或“超量账户”进行清理。连续两年或者三年未交易、账户余额10元及以下的账户，均有可能进入清理范围。对此，分析人士指出，金融机构清理相关账户一方面可以提升机构自身的运营效率，另一方面也有助于提升合规性，防范风险。

工商银行：2022年1月11日起排查“长期不动”“一人多户”等账户

工商银行发布公告表示，为保障账户与资金安全，便于客户合理安排和使用个人银行账户资源，工商银行将于2022年1月11日起持续开展“长期不动”“一人多户”等个人银行账户（借记卡和活期存折）的排查工作。

排查范围：第一，截至2022年1月10日，连续三年以上（含三年）未发生客户主动交易，活期账户余额低于10元，未签订信用卡、个人贷款还款及其他代收代付协议的账户属于个人长期不动的银行账户，其账户功能调整为只收不付；第二，同一客户名下持有4个以上Ⅰ类个人结算账户，且未在工商银行营业网点对使用多个账户的情况进行合理性说明的属于个人开立多个结算账户，其账户功能调整为只收不付。

此外，工商银行提醒，如客户账户在“长期不动”银行账户排查范围内，且希望继续使用，需要于2022年1月10日前完成一笔动账交易（包括存取款、汇入汇出、转账、消费、缴费等主动动账交易，不包括结息、查询、司法冻结、司法扣划等非客户主动发起的动账交易）即视为激活账户。逾期未激活的账户，工行银行将对账户功能调整为只收不付。客户可登陆手机银行（“账户/我的账户--更多--解除限制”）或在全国任意营业网点内的智能终端、柜台核验身份无误后为账户办理功能解控。

交通银行：2021年12月10日起暂停长期不用个人银行账户部分金融服务功能

交通银行此前发布的公告称，2021年12月10日起对长期不用的个人银行账户（包括个人借记卡、个人人民币活期存折以及个人活期一本通）暂停部分金融服务功能。

公告指出，自2021年12月10日起，凡连续三年以上（含三年）未发生动账交易（包括但不限于存取款、转账、消费、缴费等），账户余额为10元（含）及以下，且未签订信用卡、个人贷款还款及其他代收代付协议的个人银行账户，其账户功能将调整为暂停非柜面主动出账交易。非柜面主动出账交易包括转账（含预约转账）、取款、消费、网上支付等主动出账交易，入账交易、代扣代缴、自动还款等交易不受影响。非柜面渠道包括手机银行、网上银行、智易通（非人工审核交易）、自助设备、POS机等。

交通银行提醒，如客户的账户属于“长期不用的个人银行账户”，但希望继续使用，需要于2021年12月10日前（或符合上述条件未满三年前）完成一笔动账交易，即视为激活账户，不会被限制账户交易功能。

光大银行：2021年12月10日起对小额长期不动账户进行管控

光大银行发布公告指出，为进一步加强账户管理，防范电信诈骗，保护客户资金安全，光大银行于2021年12月10日起对小额长期不动账户进行管控。

管控的小额长期不动账户为连续三年（含）以上未发生除结息以外交易的且余额在10元人民币（含）以下的个人结算账户。光大银行对这类账户暂停非柜面业务，即这类账户只能通过营业网点柜台办理业务。

抚顺银行：2021年12月26日起开展个人长期不动账户清理工作

抚顺银行公告表示，为了加强账户管理，更好的保障您的资金安全，防范电信诈骗风险，抚顺银行于2021年12月26日起开展个人长期不动账户清理工作。

清理账户范围包括连续两年（含）以上未发生收付活动（不含结息等非客户主动发起的交易），账户余额10元（含）以下，并且未欠抚顺银行债务，无抚顺银行个人贷款还款、大额存单、理财和缴纳税费签约关系的个人银行账户。

抚顺银行提醒，如客户账户在上述清理范围内，且希望继续使用的，需要于2021年12月26日前携带本人有效实名证件原件和原存折（卡）到抚顺银行任意网点进行合理性核实，实施保留或降低账户类别处理。对于无法进行合理性核实的账户，清理日起将转入长期不动户管理 。对于纳入长期不动户的账户，将不能办理任何收付业务。

营口银行：2021年12月10日完成核实清理工作

营口银行此前发布的公告称，营口银行自2021年7月1日开始对同一个人客户名下存在5户及以上的Ⅰ类结算账户及符合三年以上（含三年）未发生存现、取现、转账等主动交易，且在营口银行无任何签约业务的零余额个人活期存款账户（含个人结算账户和个人非结算账户）开展了持续的核实清理工作，相关工作已接近尾声。

核实清理工作截止时间由原2021年12月31日提前至2021年12月10日；逾期未配合进行核实清理的账户限制部分金融服务功能的处置时间由2022年1月1日提前至2021年12月11日。

营口银行提醒，如客户的账户因逾期未配合核实清理而被限制交易，可凭本人实名有效身份证件、存折或银行卡到我行任意网点配合进行账户核实清理，撤销名下其他不用账户，并激活需要保留的账户以继续使用。

(责编：罗知之、吕骞)