人民网北京1月5日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2021年，国铁集团坚决落实党中央、国务院决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

一是制定实施铁路巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案，扎实推进老少边及脱贫地区铁路建设。全年完成投资3728.8亿元、占铁路基建投资的74.9%，又有25个县结束了不通铁路的历史。

二是持续优化脱贫地区客运列车开行，提升公益性“慢火车”开行质量。2021年“慢火车”共运送旅客1.7亿人、同比增长12.2%；强化涉农物资运输服务保障，运送货物7.2亿吨、同比增长3.8%，减免费用14.8亿元。

三是严格落实“四个不摘”要求，主动落实帮扶政策。向中央和省级定点帮扶地区投入资金2.37亿元，完成消费帮扶6.7亿元。

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