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京张高铁每日开行40对冬奥列车 充分满足冬奥服务保障需求

2022年01月05日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2022年北京冬奥会、冬残奥会即将举办，国铁集团将发挥京张高铁联通三大赛区的通道优势，制定实施冬奥运输服务方案，严格落实疫情防控政策，精心组织开好冬奥列车，安全优质、精准周密做好冬奥运输服务保障工作。

一是适应冬奥运动员、工作人员、新闻媒体等不同群体需求，已顺利完成复兴号智能动车组服务冬奥会特殊需求改造，深入实施了京张高铁沿线客站提质工程。

二是安排在京张高铁每日开行40对冬奥列车，在开、闭幕式期间还将增开冬奥专列，充分满足冬奥服务保障需求；研发上线12306英文网站、英文客户端及英文自助售票机，支持VISA、JCB等国外信用卡购票支付，增设冬奥专区票务服务功能，为冬奥会提供票务和服务保障。

三是严格落实北京冬奥会、冬残奥会疫情防控总体方案，对京张高铁清河、延庆、太子城、崇礼4个冬奥服务车站，自1月21日至3月16日实行为期55天的闭环和非闭环管理，闭环人员与普通旅客互不交集；对冬奥运输服务专用车厢和专用列车，严格做好通风消毒等工作。

(责编：王连香、吕骞)

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