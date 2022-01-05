人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财政部印发《会计信息化发展规划（2021-2025年）》 积极推动会计数字化转型

2022年01月05日15:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月5日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部制定印发《会计信息化发展规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）。

为科学规划“十四五”时期会计信息化工作，指导国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织应用会计数据标准，推进会计数字化转型，支撑会计职能拓展，推动会计信息化工作向更高水平迈进，财政部制定本《规划》。

《规划》提出，“十四五”时期，我国会计信息化工作的总体目标是：服务我国经济社会发展大局和财政管理工作全局，以信息化支撑会计职能拓展为主线，以标准化为基础，以数字化为突破口，引导和规范我国会计信息化数据标准、管理制度、信息系统、人才建设等持续健康发展，积极推动会计数字化转型，构建符合新时代要求的国家会计信息化发展体系。

具体包括，会计数据标准体系基本建立、会计信息化制度规范持续完善、会计数字化转型升级加快推进、会计数据价值得到有效发挥、会计监管信息实现互通共享、计信息化人才队伍不断壮大。

同时，《规划》明确了9方面主要任务：一是加快建立会计数据标准体系，推动会计数据治理能力建设；二是制定会计信息化工作规范和软件功能规范，进一步完善配套制度机制；三是深入推动单位业财融合和会计职能拓展，加快推进单位会计工作数字化转型；四是加强函证数字化和注册会计师审计报告防伪等系统建设，积极推进审计工作数字化转型；五是优化整合各类会计管理服务平台，切实推动会计管理工作数字化转型；六是加速会计数据要素流通和利用，有效发挥会计信息在服务资源配置和宏观经济管理中的作用；七是探索建立共享平台和协同机制，推动会计监管信息的互通共享；八是健全安全管理制度和安全技术标准，加强会计信息安全和跨境会计信息监管。九是加强会计信息化人才培养，繁荣会计信息化理论研究。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部印发《会计信息化发展规划（2021-2025年）》 积极推动会计数字化转型
　　人民网北京1月5日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部制定印发《会计信息化发展规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）。 为科学规划“十四五”时期会计信息化工作，指导国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织应用会计数据标准，推进会计数字化转型，支撑会计职能拓展，推动会计信息化工作向更高水平迈进，财政部制定本《规划》。…
人民银行上海总部：2022年继续稳妥实施房地产金融审慎管理
　　人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行上海总部4日召开了2022年货币信贷工作会议。会议强调，各银行业金融机构货币信贷工作要坚持稳字当头、稳中求进，准确把握当前形势，积极应对复杂情况，全面落实好稳健的货币政策灵活适度的工作总要求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部