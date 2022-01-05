人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行上海总部4日召开了2022年货币信贷工作会议。会议强调，各银行业金融机构货币信贷工作要坚持稳字当头、稳中求进，准确把握当前形势，积极应对复杂情况，全面落实好稳健的货币政策灵活适度的工作总要求。会议从坚持稳健的货币政策要灵活适度、继续稳妥实施房地产金融审慎管理等四个方面，对2022年上海货币信贷工作进行了具体部署。

一是坚持稳健的货币政策要灵活适度。执行好稳健的货币政策，具体要做到三个“稳”：总量稳定增长、结构稳步优化、成本稳中有降。要确保年初开好局、起好步，牢牢把握稳字当头的原则，保持全年信贷均衡投放。继续开展好中小微企业金融服务能力提升工程，想方设法增加对实体经济，尤其是小微企业、科技创新、绿色发展、乡村振兴等重点领域和薄弱环节的信贷投放。

二是管好用好支农支小再贷款再贴现。做好两项货币政策直达工具转换接续。将贷款延期支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，人民银行按季对地方法人银行发放的普惠小微贷款，按余额增量的1%提供激励资金。将信用贷款支持计划额度纳入支农支小再贷款额度管理，人民银行将运用MPA评估进一步激励金融机构加大信用贷款投放。用好再贷款、再贴现、普惠小微贷款支持工具等措施，强化台账和抵押品管理。大型银行上海分行要用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。

三是健全市场化利率形成和传导机制。继续深化LPR改革，进一步完善内部转移定价机制，把LPR内嵌入其中，持续释放LPR改革红利，推动实际贷款利率稳中有降。切实维护好存贷款市场金融秩序，加强存款利率自律管理，杜绝出现新的不规范存款创新产品。所有放贷机构均需按要求明示贷款年化利率，采用单利方法计算的必须标明。

四是要继续稳妥实施房地产金融审慎管理。要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强预期引导，各商业银行要进一步优化信贷结构，提升服务实体经济的能力，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展。

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