图片来源：国家互联网信息办公室官网截图

人民网北京1月5日电 （申佳平）据国家互联网信息办公室官网消息，为了进一步规范移动互联网应用程序信息服务管理，促进行业健康有序发展，保障公民、法人和其他组织的合法权益，营造清朗网络空间，国家互联网信息办公室近日发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。其中提到，应用程序提供者应当坚持最有利于未成年人的原则，不得以任何形式向未成年用户提供诱导其沉迷的相关产品和服务。

按照《征求意见稿》，应用程序为用户提供信息发布、即时通讯等服务的，应当对申请注册的用户进行基于移动电话号码、身份证件号码或者统一社会信用代码等方式的真实身份信息认证。用户不提供真实身份信息，或者冒用组织机构、他人身份信息进行虚假注册的，不得为其提供相关服务。应用程序提供者通过应用程序提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可，禁止未经许可或者超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动。

《征求意见稿》要求，应用程序提供者应当建立健全信息内容审核管理机制，建立完善用户注册、账号管理、信息审核、日常巡查、应急处置等管理措施，配备与服务规模相适应的专业人员和技术能力。对违反相关法律法规及服务协议的注册用户，应用程序提供者应当依法依约采取警示、限制功能、关闭账号等处置措施，保存记录并向有关主管部门报告。

同时，应用程序提供者应当规范经营管理行为，不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，或者利用违法和不良信息诱导用户下载，不得通过机器或人工方式刷榜、刷量、控评，营造虚假流量。

《征求意见稿》还提出，应用程序提供者应当坚持最有利于未成年人的原则，关注未成年人健康成长，履行未成年人网络保护各项义务，严格落实未成年用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未成年用户提供诱导其沉迷的相关产品和服务。

对于应用程序分发平台，《征求意见稿》要求对申请上架和更新的应用程序名称、图标、简介、信息服务、个人信息收集使用行为等进行审核，发现与注册主体真实身份信息不相符的，特别是违规使用党和国家形象标识或者假冒国家机关名义的，不得为其提供服务；发现含有违法违规和不良信息的，存在数据安全风险隐患、违法违规收集使用个人信息行为的，或者损害个人、组织合法权益的，应当停止提供服务。

应用程序提供的信息服务属于本规定第七条规定范围的，应用程序分发平台应当对相关许可等情况进行核验；属于本规定第十五条规定范围的，应用程序分发平台应当对安全评估情况进行核验。未通过核验的，应当停止提供服务。

此外，应用程序分发平台应当建立应用程序监测评估机制，提升技术能力和管理效能，坚决打击网络黑灰产，防范下载量、评价指标等数据造假行为，不得以虚构下载量、编造评价等方式进行虚假宣传。

(责编：申佳平、吕骞)