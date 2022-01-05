人民网北京1月5日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布了2021年12月份中国非制造业商务活动指数为52.7%,环比回升0.4个百分点。由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。

数据显示，2021年12月，在中国非制造业PMI各单项指数中，新出口订单指数、存货指数和从业人员指数有所上升，升幅在0.2-0.8个百分点之间；新订单指数、在手订单指数、投入品价格指数、销售价格指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数有所下降，降幅在0.5-2个百分点之间。

中国物流与采购联合会副会长蔡进表示， 2021年12月份，商务活动指数较11月回升0.4个百分点至52.7%，连续3个月保持在52%以上，显示非制造业经营活动运行趋势较为稳定。

其中，投入品价格指数连续2个月环比下降，降至50%以下，企业成本压力持续缓解。金融业活动保持活跃，成为非制造业稳定运行的主要动力。交通运输、住宿餐饮和文体娱乐相关行业商务活动指数较11月均有回升，接触型服务业活动有所恢复，较好支撑了非制造业稳定运行。值得关注的是，市场需求增长动能仍待巩固。新订单指数连续2个月下降，反映市场需求不足的企业比重连续2个月上升。

“2021年，非制造业商务活动指数均值为52.9%，处于较好水平，表明非制造业恢复态势基本稳定。”蔡进分析称，从各月走势看，非制造业运行呈现前高后低走势，受疫情影响，下半年非制造业增速有所趋缓，但四季度有止跌回稳迹象，四季度商务活动指数均值要好于三季度。2022年，宏观调控应继续以扩内需、稳预期、转动力为着力点，继续巩固经济恢复成果，推进我国经济实现高质量发展。

分行业来看，建筑业商务活动指数为56.3%；服务业商务活动指数为52%。21个行业中，金融业、航空运输业、电信广播电视和卫星传输服务业、土木工程建筑业、房屋建筑业和互联网及软件信息技术服务业等13个行业高于50%；水上运输业位于50%；装卸搬运及仓储业、生态保护环境冶理及公共设施管理业、租赁及商务服务业、住宿业和零售业等7个行业低于50%。

中国物流信息中心研究员武威分析称，2021年12月份中国非制造业商务活动指数较11月回升0.4个百分点至52.7%，连续3个月稳定在52%以上。四季度，非制造业商务活动指数均值为52.5%，较三季度回升1.2个百分点，表明非制造业市场经营保持较为平稳恢复趋势。据细分数据显示，金融业保持活跃，带动非制造业保持稳定，接触型服务业活动有所恢复，企业成本压力有所缓解。但新订单指数连续下降，市场需求动力仍待巩固。

“2022年，投资在上半年有望持续发力，建筑业活动将继续向好发展，金融对实体经济的支持力度将进一步加大，新动能持续快速增长的趋势不会改变。”武威指出，虽然仍不能完全排除疫情对部分服务业的干扰，但随着疫苗接种持续推进和防疫措施更加精准，疫情对相关服务行业的干扰将逐步趋弱。

武威表示，2022年宏观调控应继续以扩内需、稳预期、转动力为着力点，继续巩固经济恢复成果，推进我国经济实现高质量发展。通过推进投资结构优化和消费转型升级，调动市场主体积极性，充分挖掘内需潜力。通过改善市场环境、提升消费意愿、推动公平发展来稳定市场预期。通过引导新旧产业更替，加大创新扶持力度，来推进发展动力的转换。

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