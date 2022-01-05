人民网北京1月5日电 （记者乔雪峰）1月4日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）工作会议在北京以电视电话会议形式召开，国铁集团董事长、党组书记陆东福在会上作了《坚持稳中求进 推动高质量发展 以优异成绩迎接党的二十大胜利召开》的报告，总结了2021年铁路工作，分析了面临的形势，部署了2022年铁路重点工作。

陆东福表示，2021年，国铁集团勇担交通强国铁路先行历史使命，有力有效应对疫情汛情及市场变化带来的多重考验，奋力推动铁路高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。

据陆东福介绍，2021年我国铁路安全保持稳定，建设任务全面完成，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，其中高铁2168公里；运输保障能力进一步增强，国家铁路旅客、货物发送量分别达到25.3亿人、37.2亿吨，分别同比增长16.8%和4.0%；经营管理取得较好成效，企业经营总收入完成11383亿元，同比增收870亿元、增长13.4%；绿色低碳发展迈出新步伐。

陆东福在会上介绍了2021年我国铁路完成的五大重点工作：一是建成西藏第一条电气化铁路拉林铁路，实现川藏铁路全线开工建设；二是统筹“一带一路”国际国内铁路联通，中老昆万铁路实现高质量开通运营；三是聚焦“一带一路”战略大通道，推动中欧班列逆势大幅度增长；四是发挥路网运力统一调配优势，关系国计民生的电煤和重点物资运输得到有效保障；五是深入实施复兴号品牌战略，推进复兴号系列开发实现对31个省区市全覆盖。

陆东福提出了2022年铁路工作的主要目标，分别是铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量30.38亿人、同比增长20%，货物发送量38.04亿吨、同比增长2.1%；全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3300公里以上，其中普速铁路1900公里左右。

此外，陆东福还提出了2022年重点抓好十四个方面的工作：一是坚持把拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为首要政治任务，确保党中央决策部署落实落地。

二是坚持安全第一思想不动摇，坚守政治红线和职业底线，全面夯实安全基础，全面管控安全关键，确保高铁和旅客列车安全万无一失。

三是坚持外防输入、内防反弹，科学精准做好铁路站车、口岸和职工疫情防控工作，提升疫情应急水平，阻断疫情通过铁路聚集性传播，把住“外防输入”的铁路关口。

四是突出补短板、强弱项、重配套，科学有序、安全优质推进铁路建设，高质量推进川藏铁路建设，扎实推进沿江高铁、西部陆海新通道等重大工程。

五是持续深化货运增量行动、客运提质计划、复兴号品牌战略“三大举措”，进一步提升铁路运输服务经营能力，安全优质、精准周密做好冬奥会运输服务保障工作。

六是大力提升铁路科技自立自强能力，深化川藏铁路工程关键技术创新，深入推进高铁自主创新，加强重点领域应用型技术创新，进一步巩固扩大我国铁路领跑优势。

七是全面落实改革三年行动实施方案，加强国铁企业治理体系和治理能力建设，推动铁路资产资本化股权化证券化，稳步推进国铁企业改革创新。

八是提升法治化市场化经营水平，强化全面预算管理，完善市场化经营机制，深入推进节支降耗，着力改善国铁企业经营质量和效益。

九是落实国家铁路政治和社会责任，更加自觉地服务乡村振兴、区域协调发展、绿色低碳发展、共建“一带一路”高质量发展等国家重大战略。

十是坚持党对国铁企业的全面领导，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。

十一是全面加强领导班子和干部人才队伍建设，为新时代铁路高质量发展提供人才保障。

十二是加强新时代铁路宣传思想文化工作，激励铁路干部职工拼搏奋进。

十三是落实党的依靠方针，构建更加牢固的企业与职工命运共同体。

十四是深入推进党风廉政建设和反腐败工作，进一步营造风清气正的政治生态。

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