原标题：水滴保理赔管家：2021年提供电话服务86万分钟

水滴保近日发布《2021年理赔服务年报》。水滴保理赔服务不止于“速度”，还兼具“温度”。负责1对1沟通协助的“水滴保理赔管家”2021年累计提供电话服务86万分钟。水滴保智能客服，2021年累计提供理赔问答服务32万次。

年报显示，水滴保2021年协助处理的理赔案件超15万件，线上申请理赔率达100%，由此减免实物单证261万张。水滴保2021年最快理赔时效缩短至8秒，较上一年提速38.5%，极速理赔案件平均时效仅为10.8小时，同比提速27.4%。

为了最大限度帮助用户不贻误最佳治疗时期，水滴保协同合作伙伴为用户提供包括“健康咨询、便捷就医、重疾垫付、全程‘赔伴’、购药优惠”等在内的理赔服务。

据了解，水滴保全程理赔服务覆盖了用户治疗期间的各种问题，平台打通了全国1300多家三甲医院就医绿色通道；提供覆盖4200多家医院的住院费用垫付服务；合作全国29省1555家药房，提供300多种药物购药优惠、免费慈善赠药、免费药师指导等服务，以及提供7*24小时免费健康咨询服务，医生1对1解答等。

据年报，2021年，水滴保平台上共1332位用户同时获得“百万医疗险”和“重疾险”理赔，117个家庭通过水滴保获得10万元以上的意外理赔金。

报告还显示，男性用户健康风险高于女性。2021年，水滴保平台申请保险理赔的用户中，男性占57.7%，女性占42.3%。年龄在31-55岁的中青年理赔发生概率显著提高，这部分群体占理赔用户总量的73.9%。

恶性肿瘤和心脑血管疾病，是男女共同面临的健康威胁。具体来看，男性用户医疗险赔付原因TOP5分别为“恶性肿瘤14.1%、外伤11.5%、心脏病8.0%、脑血管病6.6%，肝病1.8%”。女性用户医疗险赔付原因TOP5为“恶性肿瘤21.5%、外伤5.5%、子宫肌瘤2.7%、心脏病2.5%、脑血管病2.2%”。

水滴保表示，坚持“用户第一”，将在用户关心的理赔方面持续加大投入，以科技赋能系统，为用户提供“赔付快、更靠谱”的理赔体验。

(责编：曹淼、李源)