原标题：大数据技术助力中国工业领域“双碳”落地

我国是全球第一制造大国，工业大数据资源极为丰富。据悉，中国工业大数据创新企业志翔科技宣布近日已完成由君联资本领投的数亿元人民币C轮融资。本轮融资后，将进一步加强在工业大数据领域的技术创新和产品体系开发迭代，沉淀更多创新应用，向"成为中国工业大数据领导者"的目标加速迈进。

据介绍，近年来随着新一代信息技术与工业融合不断深化，特别是工业互联网的创新发展，中国工业大数据应用迈出了从概念到落地实施的关键步伐，在需求分析、流程优化、预测运维、能源管理等环节，数据驱动的工业新模式新业态不断涌现。但比起大数据应用在互联网服务领域的普及和成熟，工业大数据复杂程度更高，在数据采集、流通共享、开发应用等方面也存在短板。

基于大数据技术，志翔科技自2016年起向工业大数据领域探索，将能源电力行业作为切入点，产品技术解决了电力行业计量设备运行误差分析及状态评价等难题。志翔科技创始人李先志表示，随着国家新能源发展和工业领域智能化低碳化建设将持续加速，工业领域的大数据应用市场机遇巨大。本轮融资将有力支撑继续深耕电力行业，并向工业领域的更多行业场景延伸和复制。

君联资本董事总经理范奇晖表示，非常看好中国工业大数据领域的发展前景。未来三到五年，随着5G、工业互联网、人工智能等新技术深入应用于各个行业，中国工业大数据将从探索起步迈入纵深发展阶段，迎来快速发展的机遇期。

(责编：董童、李源)