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传递冬奥“好声音” 北京冬奥会税收服务热线正式开通

2022年01月05日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，1月4日，北京冬奥会税收服务热线（010-64212022）正式开通，为涉奥企业提供便利服务，为北京冬奥会和冬残奥会顺利筹办贡献税务力量。

税务部门认真落实国家从各方面支持北京冬奥会和冬残奥会的税收优惠政策，涵盖冬奥会筹办全周期各环节，涉及增值税、个人所得税等多个税种，积极助力冬奥会和冬残奥会顺利筹办。

为提升北京冬奥会税收服务热线的服务水平，便利运动员、教练员、赞助商等各类主体享受冬奥税收优惠政策，北京市税务局精心打造“多语种税收名片”，组建冬奥税收服务咨询团队，实时解答英文问题，并提供日、韩、俄、法、德等多语种咨询服务；针对涉奥税收政策涉及面广、享受减免税主体多、非居民税收业务难度大等特点，组织开展多轮次、多层级、多维度的涉奥税收专业知识培训，确保热线工作质效。

国家税务总局12366北京纳税服务中心主任张瑞菊表示，北京冬奥会税收服务热线开通后，将精准把握冬奥税收政策咨询特点，推动热线服务更高效、更便捷、更专业；同时依托电子税务局精准推送功能，通过冬奥涉税政策特征标签，“一对一”推送优惠政策、办前提醒，让冬奥会税收优惠政策直达快享，扎实服务好北京冬奥会和冬残奥会。

(责编：王震、吕骞)

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