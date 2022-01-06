新华社记者骆国骏、郭宇靖、吉宁

危中觅先机，变中开新局。“十四五”开局之年，北京市科学统筹推进疫情防控和经济社会发展，在外部环境复杂严峻、疫情防控从严从紧、减量发展深入推进的背景下，经济持续恢复，重大改革加速推进，充分展现出首都城市的强大韧性和活力。1月5日至10日，北京进入“两会时间”，代表委员将审议讨论这份开局之年的“首都经济卷”。

科技创新厚积薄发

高质量发展更显“韧劲”

在北京大兴生物医药基地，一辆辆载着新冠疫苗的冷链车驶出，将疫苗送往全国乃至出口到世界40多个国家。

“为保证库存产品充足，目前公司处于满负荷运转状态，同时积极跟进新冠变异株疫苗研发。”北京科兴中维生物技术有限公司副总经理廉晓娟对记者表示。

2021年1至11月，科兴中维、国药北京生物制品研究所两家新冠疫苗生产企业累计贡献产值超过2300亿元，为全球抗疫作出北京贡献。

除了生物医药，集成电路全产业链布局也在提速。2021年1至11月，北京集成电路产业产量增长25.8%。在此带动下，北京市高技术制造业和战略性新兴产业增加值两年平均分别增长55.7%和46.6%。

“疫苗和集成电路等产业取得成效，都是大力调整优化产业结构、构建高精尖产业体系取得的成果。”北京市发展改革委相关负责人说，科技创新和产业项目正在为北京经济高质量发展注入新的强大动力。

高精尖产业迈上新台阶，科研优势加速转化新成果。

在北京经济技术开发区，全国首个自动驾驶出行服务商业化试点于2021年11月启动，标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段。

依托北京市高级别自动驾驶示范区，北京在亦庄设立了国内首个智能网联汽车政策先行区。一系列创新，助力北京经开区成为自动驾驶产业技术的高地。预计2021年，北京经开区新能源汽车和智能网联汽车将完成产值1600亿元。

不仅如此，北京还在积极布局重大项目，为产业发展筑牢根基。2021年以来，集成电路系列项目，小米汽车、理想汽车等一批新能源汽车项目陆续落地，对高端制造业发展形成有力支撑。

“这些项目都是数百亿元产值的，今年将陆续进入实质性建设阶段，能够支撑产业投资继续较快增长，预计2至3年投产达产，经济发展动力会更加强劲。”北京市发展改革委相关负责人说。

“首店热”席卷北京

推进国际消费中心城市铆“干劲”

2021年9月，北京环球影城主题公园一期盛大开幕，北京迎来一座国际级文旅新地标。

北京市通州区文化旅游区管委会副主任刘芸介绍，目前公园日均接待游客1.5万人，周末游客量达到3万人左右。通州区正以高标准规划建设后续项目，预计将带来公园营业额10倍至15倍的区域经济效益，带动北京城市副中心上下游百余个行业受益。

文旅消费释放活力，为推进国际消费中心城市按下“加速键”。

2021年，首店经济在北京高歌猛进，共有901家首店（含旗舰店）落地北京，是2020年入驻首店数量的近5倍。

2021年8月，北京市印发《北京培育建设国际消费中心城市实施方案(2021—2025年)》，大力支持优质品牌首店首发，带动消费形态多元，引领消费升级。疫情波及下，许多门店销售额受到影响。FAO玩具店亚洲旗舰店负责人李明洁表示，首店补助像“及时雨”帮助其扛过了艰难期，让他倍感振奋。

促消费、扩空间、供载体……2021年以来，王府井等22个传统商圈和长安商场等20家“一店一策”试点企业基本完成升级改造，三里屯太古里西区、五道口购物中心等消费新地标亮相，迎来“蝶变”。

消费供给水平提升，生活服务品质升级。

在北京黑庄户地区，用时数年打造的北京鲜活农产品流通中心开始试营业，与新发地市场形成错位互补，提供“一站式”采购配送服务。

北京市发展改革委相关负责人说，随着消费供给不断丰富，北京需求结构将更加优化。未来将充分发挥消费的基础性、引领性作用，在扩内需、优供给上加力提效。

城市空间结构优化

加快改革创新积蓄“后劲”

站在后海银锭桥上，凭栏西望，远处蜿蜒的西山山脊一览无余，著名的“燕京小八景”之一“银锭观山”再现京城。随着积水潭医院新北楼的拆除，被高楼遮挡的美景，又重新映入桥头人们的眼帘。

老城风貌得到进一步恢复，离不开疏整促专项的持续深化。2021年，北京疏解提质一般制造企业108家、区域性市场8家。共拆除违法建设2800万平方米、腾退土地3316万公顷，留白增绿925公顷。一个功能更优化、生态更优美的古都画卷徐徐展开。

一边是城市布局更加均衡，留足发展空间；一边是改革制度不断创新，释放政策红利。

数据显示，2021年1至11月，北京市为中小微企业办理延期还本付息本金1087.5亿元，完成首贷1141.9亿元，续贷408亿元。

纾困和激活并举，为企业注入活力。2021年，北京陆续出台支持中小微企业发展的“新6条”和“双16条”，在研发资金、成果转化等各方面为企业提供全行业、全生命周期、全产业链的服务。

北京市经信局副局长王磊说，北京已将“专精特新”企业的支持培育摆在重要位置，初步形成了渐进培育、梯度发展的格局体系。预计“十四五”末市级“专精特新”中小企业将达5000家。

“今年首都经济发展已经定好‘路线图’和‘施工图’，既要保持一定增速，也为应对疫情的不确定性留足弹性和空间，为实现长远发展蓄足‘后劲’。”北京市发展改革委相关负责人说。（参与采写：张骁、周粤婷）

新华社北京1月5日电

(责编：王震、陈键)