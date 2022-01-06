1月5日，在中科院国家天文台举行的新闻发布会上，FAST运行和发展中心常务副主任、总工程师姜鹏在介绍FAST运行及开放共享情况。 新华社记者金立旺摄

新华社北京1月6日电（记者张泉、宋晨）持续发现毫秒脉冲星；FAST中性氢谱线测量星际磁场取得重大进展；获得迄今最大快速射电暴爆发事件样本，首次揭示快速射电暴爆发率的完整能谱及其双峰结构……

被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST），是观天巨目、国之重器。记者从中国科学院获悉，2021年，科学家依托FAST取得一批重要科研成果。基于超高灵敏度的明显优势，FAST已成为中低频射电天文领域的观天利器。

中性氢是宇宙中丰度最高的元素，广泛存在于宇宙的不同时期，是不同尺度物质分布的最佳示踪物之一。中科院国家天文台庆道冲、李菂领导的国际合作团队采用原创的中性氢窄线自吸收方法，利用FAST首次获得原恒星核包层中的高置信度的塞曼效应测量结果，为解决恒星形成三大经典问题之一的“磁通量问题”提供了重要的观测证据。

快速射电暴（FRB）是宇宙中最明亮射电爆发现象，起源未知，是天文学最新热点之一。国家天文台李菂、王培、朱炜玮领导的国际合作团队利用FAST对快速射电暴FRB121102进行观测，在约50天内探测到1652次爆发事件，获得迄今最大的快速射电暴爆发事件样本，超过此前本领域所有文章发表的爆发事件总量，首次揭示了快速射电暴爆发率的完整能谱及其双峰结构。

发现脉冲星是国际大型射电望远镜观测的主要科学目标之一。国家天文台韩金林领导的FAST重大优先项目“银道面脉冲星快照巡天”在不到两年时间里，新发现279颗脉冲星，其中65个为毫秒脉冲星，在双星系统中的有22颗。截至目前，FAST共发现约500颗脉冲星，成为自其运行以来世界上发现脉冲星效率最高的设备。

据悉，FAST自2020年1月通过国家验收以来，运行效率和质量不断提高，年观测时长超过5300小时。2021年3月，FAST正式向全球开放共享，已有14个国家（不含中国）的27份国际项目获得批准并启动科学观测。

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