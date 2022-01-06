新华社记者周蕊、龚雯

新年首日，上海外高桥海通码头，上百辆装配有产自重庆的10.1寸汽车屏的上汽大通新能源汽车，从长江与太平洋交汇处的上海港启程，开启自己的“越洋之旅”。这批产自江苏无锡工厂的新能源汽车，最终目的地是欧洲发达国家市场。

上汽集团副总裁蓝青松说，新能源汽车正在成为海外市场的“香饽饽”，2021年，上汽大通销往欧洲市场的汽车中，90%为新能源汽车。值得一提的是，在欧洲等发达国家的市场里，上汽大通的价格都比国内售价高。

“中国制造汽车产品力和品牌力的提升，使得现在的中国汽车可以以高品质高售价赢得海外市场认可。”蓝青松说，在挪威市场，EV90 VAN车型售价折合人民币在41万元到50万元之间，相比国内售价近乎翻倍。

长江经济带是我国汽车产业的重要集聚地。从重庆的长安汽车，到湖北的东风汽车，安徽的奇瑞汽车、蔚来汽车，再到上海的上海汽车，长江经济带不仅汇聚了大量汽车品牌主机厂，也汇聚了显示屏等各类汽车零部件厂商，这里生产制造和出口的新能源汽车日渐成为中国出口的“金名片”。

上海市商务委外贸发展处处长尤永生介绍，2021年1至11月，上海汽车出口金额较上年同期增加374.4亿元，增长224.5%。

不仅仅是汽车，作为我国规模最大的产业走廊，长江经济带还汇集了我国电子、装备、石化等现代产业的精华。全球疫情背景下，率先复工复产的中国，许多产品供需两旺。

跨年夜，上海宝山太平货柜有限公司的堆场里，灯火通明，不少货代公司和海运公司正在排队提箱。

“2021年是我从业10年来看到的最火行情。”上海宝山太平货柜有限公司总经理徐进永说，企业生产的集装箱，大部分装载的都是长三角外贸企业出口商品，为了缓解集装箱市场“一箱难求”的紧张局面，企业不仅在生产线上加班加点，还专门投入了5000万元技改资金，购入数控冷加工设备、一体化部件生产线、焊接机器人、喷涂机器人等设备，“2021年12月公司的产能达到了2.2万标准箱，远远超过1月时的8500标准箱”。

产能提升，出口效能也在“跑步”提速。徐进永说，现在，企业的出口退税在申报提交后的1至2个工作日就能到账，集装箱出口通关从以前的4至5个工作日缩短到当天申报、当天放行，“我们真切感受到了政府效能的提升”。

然而，稀缺的集装箱、飙升的海运价格等也让不少企业遭遇了“运力瓶颈”。为此，上海专门设置了市政府海运运力保障和稳增长专班，着力协调解决出口企业国际运输难题。

上海市商务委副主任申卫华介绍，上海支持中远海运建立中小企业订舱平台，为中小企业提供直接服务，还对上海的数百家重点出口企业进行了海运集装箱需求专项调查，2021年累计帮助企业推荐15334标准箱的运力。

作为长江经济带的龙头、国内国际双循环的重要枢纽，对上海而言，保障国内国际物流通道畅通，从某种意义上就是在积极维护全球产业链供应链稳定。

数据显示，2021年1至11月，上海实现外贸进出口总值3.67万亿元，比2020年同期增长16.3%。其中，出口1.41万亿元，增长13.3%；进口2.26万亿元，增长18.3%。

新华社上海1月5日电

(责编：王震、陈键)