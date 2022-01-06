原标题：长江口禁捕“红线”东移周年记

联合执法人员在长江口进行执法检查。 新华社记者王翔摄

新华社上海1月5日电（记者董雪、王辰阳）行船至长江入海口东经122°15′，江面清净开阔，一览无遗。很难想象，这里曾是长江鱼类江海洄游途中的一道坎。

如此变化得益于一条禁渔“守护线”。2020年长江上海段率先实施长江十年禁渔政策后，曾经的长江与海洋渔业管理分界线东经122°明显承压。仅一线之隔，西向长江几乎没有渔船，东朝大海却渔网密布。2021年1月1日0时，长江口禁捕“红线”正式向东扩延15′，这条江海洄游的唯一通道从此畅通起来，助力长江口生态功能焕发活力。

畅通江海洄游通道

“水面真干净，完全看不到捕鱼的网具了！”5日一大早，上海市崇明区的护鱼员张红伟如往常一样乘船在长江上海段巡查，到东经122°线时向东侧水域望去，不禁感叹。

张红伟曾是一名长江渔民，2018年退捕后，他的职业从捕鱼变为护鱼，亲眼见证了长江口禁捕发生的变化。以往禁捕不过东经122°线，如今这一范围已扩大到东经122°15′。

长江口地处上海、江苏、浙江交界水域，是中华鲟、刀鲚等长江水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和实现江海洄游的唯一通道，生态地位极其重要。

“以前东经122°线以西向内陆这一侧实行内陆的禁渔管理政策，以东实行的是海洋伏季休渔管理政策，制度上不统一，会让有些违规的‘钻空子’。我们为了保持跟长江禁捕相同的政策，采取东扩，外扩出去15′。”农业农村部长江办主任马毅说。

为此，农业农村部于2020年发布《关于设立长江口禁捕管理区的通告》，决定扩延长江口禁捕范围，设立长江口禁捕管理区。

“虽然只是15′的差异，但涉及2000多平方公里水域，是鱼类洄游的重要通道，对长江口鱼类的生存环境改善至关重要。”上海海洋大学原校长潘迎捷说。

打好联动执法“组合拳”

用“雷达光电”“电子围栏”等技术手段掌握船舶及船员信息，通过比对船舶行驶路线图发现偷捕，固定电子证据针对性打击边缘线捕鱼行为……记者在长江航运公安局上海分局看到，不断升级的“智慧禁渔”系统精准提升涉渔犯罪打击能力，助力执法部门破获多起非法捕捞刑事案件。

“目前，长江口区域经过严厉打击，禁渔形势向好，规模化偷捕已经明显减少。”长航公安上海分局政委蒋剑说。

据蒋剑介绍，禁捕“红线”东移后，禁捕范围扩大、情况复杂，该局会同农业农村部长江办、上海市公安局、上海海事局、上海市农业农村委员会等部门，通过“自建+共享”模式，在已建的长江口水域信息化建设基础上，增设8套前端智能感知设备，进一步完善重点水域智能化管控。

江海统筹、水陆共治、标本兼治，打造覆盖捕捞、运输、销售全链条的监管体系，实现长江口禁捕执法监管常态化、长效化。记者采访获悉，目前长江口禁捕已经形成了重要事项和重大问题的沟通、协调与决策机制，建立起部省际长江口禁捕管理工作协调机制，涉及农业农村、公安、交通、市场、林草、海警等部门和上海、江苏、浙江两省一市人民政府，“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的社会氛围已初步显现。

长江口生态功能焕发活力

鱼是长江生态状况的重要标志，禁渔的意义不只是保护鱼，而是延伸到了生态系统修复的各个维度。

据上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心主任钮栋梁介绍，长江口有中国最年轻的土地，并且仍在不断生长。泥沙沉积出来的滩涂湿地不仅是地球之肾，更是物种繁育和生长的摇篮、迁徙的中转站，中华绒螯蟹和银鱼在这里产卵繁衍，中华鲟幼鲟、刀鱼和凤尾鱼在这里索饵成长，每年从西伯利亚迁徙到澳大利亚的200多种鸟类也会在这里停留栖息。

以壮士断腕的决心淘汰沿江落后工业产能，以毫不放松的魄力系统化打击长江非法采砂，以久久为功的耐性治理湿地等生态环境资源，以严格的渔业管理措施配合增殖放流恢复生物种群……记者在长江上海段采访了解到，近年来，与禁捕“红线”东移举措相互配合，长江口综合施策、多管齐下，持续推动生态修复。

种种迹象表明，长江口生态功能正焕发出新的活力。鱼类方面，河豚回来了，刀鱼变多了，中华绒螯蟹资源恢复迹象明显，还有人拍下了“微笑精灵”江豚在长江口水域嬉戏跳跃的画面。鸟类方面，上海市绿化市容局2021年11月最新调查数据显示，崇明东滩的小天鹅数量以844只再创近年来新高，包括国家一级保护动物绿孔雀在内的更多珍稀鸟类逐渐回归，部分鸟类数量增长明显。

(责编：王震、陈键)