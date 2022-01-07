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邮路万里 物畅其流（新时代画卷）

2022年01月07日09:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　邮车从青藏高原色林错湖畔驶过。
　　旦巴扎西摄（人民视觉）

　　邮递员张林昌行驶在贵州省锦屏县河口乡裕和村的公路上。
　　杨晓海摄（影像中国）

　　中国邮政集团有限公司湖南省衡阳邮区中心，工作人员在分拣快递包裹。
　　曹正平摄（人民视觉）

　　中国邮政集团有限公司天大邮电支局邮递员冒雪为订户送报纸。
　　冯 平摄（人民视觉）

　　中国邮政集团有限公司河南省郑州邮区中心，工作人员在转移快递包裹。
　　新华社记者 张浩然摄

　　在浙江省湖州市长兴县，林城镇邮政所蜂产业专职投递员王国庆把要寄递的蜂箱搬上快递车。
　　许斌华摄（影像中国）

　　邮政业是国家重要的社会公用事业，是服务生产生活、畅通经济循环的现代化先导性产业。当前，我国邮政业规模全球领先，高质量发展进程不断加快，服务功能持续增强。我国快递年业务量2021年首次超1000亿件，预计全年达1085亿件，标志着邮政快递业发展又迈上一个新台阶。

　　据统计，目前全国每天的快递包裹量超过3亿件，其中有1/3在农村地区。由于农村物流发展不平衡、不充分，“最后一公里”的服务成本高、难度大。

　　中国邮政持续提升邮政普遍服务质量，建制村已全部实现直接通邮。截至2020年底，全国快递服务营业网点达22.4万处，服务网路条数达20.7万条，乡镇网点的覆盖率达到98%。无论炎炎夏日，还是凛冽寒冬，无论雪域高原，还是大山深处，在千万公里邮路上，邮递员用脚步丈量大地，为让每一个家庭享受经常、优质的基本邮政服务默默奉献。

　　

　　本版策划 沈  寅  林  琳

　　版式设计 张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2022年01月07日 10 版）
(责编：罗知之、陈键)

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