国家发展改革委政策研究室

习近平总书记在全国政协新年茶话会上强调：“着力保持平稳健康的经济环境”。今年将召开党的二十大，做好经济工作、保持平稳健康的经济环境，使命光荣、责任重大。去年底召开的中央经济工作会议科学分析当前经济形势，全面部署今年经济工作。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，贯彻落实好中央经济工作会议决策部署，为党的二十大胜利召开营造良好经济社会发展环境。

2021年发展目标任务较好实现，为2022年经济平稳健康发展打下坚实基础

2021年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民勠力同心、艰苦奋斗，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

经济增速继续位居世界主要经济体前列。2021年前三季度，我国国内生产总值（GDP）增长9.8%，两年平均增长5.2%，均高于其他主要经济体，发展韧性强、潜力大、动力足的特点持续显现。从拉动经济增长的“三驾马车”看，2021年1—11月，社会消费品零售总额增长13.7%，居民消费在稳定恢复中加快升级；固定资产投资增长5.2%，投资结构进一步优化，高技术产业投资增速明显快于全部投资；进出口总额增长22%，对外贸易量增质升，结构持续优化。从经济发展的空间布局看，城乡融合发展呈现良好态势，城市群和都市圈辐射带动作用进一步增强，区域空间布局不断优化，新的增长带增长极加快培育。

实体经济发展基础继续夯实。2021年全国粮食总产量13657亿斤，实现连续7年保持在1.3万亿斤以上。工业生产继续回升，2021年1—11月规模以上工业增加值增长10.1%，规模以上工业企业利润增长38%；前三季度制造业增加值占GDP比重上升到27.4%；新产业新业态茁壮成长，产业链供应链韧性得到增强。服务业总体恢复，新兴服务业较快发展，先进制造业和现代服务业持续融合发展，11月生产性服务业商务活动指数位于55%以上较高景气区间。

经济运行调节有力有效。市场保供稳价工作明显加强，居民基本生活品市场供需总体平衡，2021年1—11月全国居民消费价格温和上涨0.9%。能源资源保供稳价工作取得积极成效，推动煤炭增产增供和价格稳定回落，支持发电供热企业纾困解难，电厂存煤回升至1.6亿吨以上的历史高位。发挥国家储备市场调节作用，分批投放铜铝锌等国家储备，加强期现货市场联动监管，大宗商品价格持续回落。

改革开放深入推进。要素市场化配置体制机制进一步完善，市场准入负面清单制度改革持续深化，全国统一大市场建设稳步进行。“放管服”改革持续深化，营商环境继续改善。科学确定重点领域能效标杆水平和基准水平，以市场化法治化手段促进“两高”行业高质量发展。完善能源消费强度和总量双控制度，合理控制能源消费总量并适当增加管理弹性。进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革。高水平对外开放持续推进，共建“一带一路”高质量发展取得新进展，2021年1—11月实际使用外资增长15.9%，以开放促改革、促发展成效不断显现。

民生保障水平稳步提升。就业优先政策深入实施，就业形势总体稳定，2021年1—11月全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标。工资性收入稳定增长对居民增收发挥了关键作用，2021年前三季度全国居民人均可支配收入实际增长9.7%，与经济增长基本同步。民生支出保障有力，公共服务水平稳步提升。碳达峰碳中和工作统筹推进，能源消费结构调整优化，生态环境保护取得新成效，2021年1—11月全国地级及以上城市PM2.5平均浓度同比下降9.7%，地表水水质优良断面比例上升1.7个百分点。

尽管存在风险挑战，但我国经济韧性强、基本面长期向好

当前，我国经济社会发展面临的困难和挑战明显增多。从国际看，全球疫情走势仍存在很大变数；世界经济总体保持复苏态势，但增长动能有所减弱；全球通胀压力依然较大；一些地区地缘政治局势更加复杂，不稳定不确定因素增多。从国内看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，产业链供应链仍有一些堵点卡点，下游中小企业生产经营面临困难，一些重点领域的风险隐患也不容忽视。尽管存在风险挑战，但我国经济持续恢复发展的态势没有变，支撑高质量发展的生产要素条件没有变，长期向好的基本面没有变，保持经济平稳健康发展具备诸多有利条件和强大支撑。

党的全面领导为做好经济工作提供了根本保证。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，我们有信心有底气从容应对各方面风险挑战。

庆祝建党一百周年使广大党员干部干事创业的精气神进一步提高。在党的百年奋斗重大成就和历史经验的激励下，广大党员干部传承发扬伟大建党精神，主动担当、积极作为的意识进一步增强，顽强拼搏、奋发向上的斗志进一步昂扬。

超大规模内需潜力对经济持续恢复发展形成了坚强支撑。就业稳定、收入增长，有利于释放居民消费潜力。“十四五”规划重大项目和“两新一重”等重大工程建设加快推进，有利于扩大有效投资。实施扩大内需战略、畅通国内大循环、推动共同富裕等，都将对经济持续恢复发展形成坚强支撑。

日益强大的综合国力为经济行稳致远奠定坚实基础。我国已是世界第二大经济体，拥有全球最完整且规模最大的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力，企业在国内外市场的应变能力和竞争力稳步提升，经济发展的韧性和抗冲击能力不断增强。

改革、开放、创新深入推进持续激发市场主体活力。重点领域改革继续深化，全方位、多层次、宽领域的开放新格局加快形成，各类市场主体活力和创新力得到激发。

城乡区域格局优化为经济发展培育了强大动力。城乡区域发展协调性持续增强，沿海、沿长江高质量发展轴线集聚效应日益明显，优势互补、高质量发展的区域经济布局正在加快形成，为经济发展拓展了巨大空间。

经济治理能力持续提升为应对各种风险困难提供了有力保障。宏观调控方式不断创新完善，调控手段和调控经验更为丰富，宏观政策具有较大回旋余地，我们有决心、有信心、有实力应对各种挑战，有底气、有能力、有智慧战胜各种风险。

推动经济社会平稳健康可持续发展

中央经济工作会议明确了今年经济工作的主要目标任务，提出各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前，并从7个方面提出了明确要求。结合发展改革工作实际，需要重点把握好以下几个方面。

把稳增长放在更加突出位置。坚持发展是第一要务，牢牢把握稳是主基调、稳是大局。统筹疫情防控和经济社会发展，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，将跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合，更加注重多重目标的统筹平衡，在区间调控基础上加强定向调控、精准调控、相机调控，增强前瞻性、针对性、有效性，把握好政策时度效。加强财政政策和货币政策的协调联动，推动财政、货币、就业政策和产业、投资、消费、社会、环保、区域等政策形成系统集成效应，慎重出台具有收缩效应的政策，稳定社会预期，提振市场信心，促进经济运行在合理区间。

把深化供给侧结构性改革和扩大内需有机结合起来。着力在提高供给体系质量、畅通经济循环上下功夫。深入实施创新驱动发展战略，持续加强关键核心技术攻关，继续推进国家战略性新兴产业集群发展工程，加快传统产业改造升级，提升制造业核心竞争力，增强产业链供应链自主可控能力。实施好扩大内需战略，促进消费特别是服务消费稳定恢复，有效发挥投资的关键作用，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目建设，鼓励和引导民间资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板项目建设。深入实施乡村振兴战略、新型城镇化战略、区域重大战略和区域协调发展战略，持续释放内需潜力。

以更大力度支持实体经济发展。着力推进助企纾困，落实落细已出台的各项减税降费政策，加快实施新的减税降费政策，加大金融支持力度，进一步推动解决中小微企业融资难题。加大对企业特别是制造业企业、中小微企业和个体工商户等的精准支持，推动企业加快技术改造、实现转型升级，保持制造业占比基本稳定，着力推动工业经济运行振作起来。先立后破有序推进能源结构调整优化，加快推进大型风电、光伏基地规划建设，带动与之配套的电网和为其调峰的煤电机组新建扩建和改造升级，推动相关产业优化升级。

更加注重依靠改革开放增强动力活力。坚持有效市场和有为政府更好结合，加快破除制约高质量发展的体制机制障碍，加快推进高标准市场体系建设，深化要素市场化配置改革，持续推进“放管服”改革，促进形成高效规范、公平竞争的国内统一大市场。建设更高水平开放型经济新体制，落实稳外贸各项政策，进一步缩减外资准入负面清单，积极协调推进重大外资项目。大力推进海南自由贸易港建设。推动共建“一带一路”高质量发展，打造支持中欧班列通关口岸、枢纽节点、海外仓等建设的政策体系。积极参与国际经济治理体系改革建设，加快推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）实施，积极推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA）。

统筹发展和安全。坚持总体国家安全观，按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，有效防范化解重大风险。落实最严格的耕地保护制度，持续推进高标准农田建设，健全粮食产购储加销协同保障机制，确保口粮绝对安全、谷物基本自给。加强能源产供储销体系建设，加强精细化用能管理，确保能源安全保供和稳价。着力破除产业链突出瓶颈制约，提升产业链供应链自主可控能力，保障产业链供应链安全稳定。加强反垄断和防止资本无序扩张，防止各类风险跨地区跨领域跨市场传导，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

切实增强人民群众获得感幸福感安全感。强化就业优先导向，促进脱贫人口就业增收，促进重点群体就业，持续推进创业带动就业。持续做好生活必需品保供稳价工作，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题。坚持尽力而为、量力而行，完善公共服务政策制度体系，促进基本公共服务均等化。完善收入分配体制机制，努力推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。统筹有序推进碳达峰碳中和，深入打好污染防治攻坚战，促进生态环境持续改善、资源利用效率不断提高，推动经济社会发展全面绿色转型。

《 人民日报 》（ 2022年01月07日 09 版）

(责编：罗知之、陈键)