丁静

原标题：“一码通”通不了，数字治理中的短板须反思-光明日报-光明网

半个月内，西安“一码通”两次崩溃。疫情暴发以来，“一码通”已经成为疫情中保障社会生活运转的重要“防火墙”，为疫情防控提供了精准、科学的抓手。当然，前提是“防火墙”不能崩溃，更不能变成“障碍墙”“隔温墙”。

毋庸置疑，疫情骤然而至，海量问题涌现。但疫情越紧急，越能考验出地方的“应急能力”和“平时功夫”。“健康码”不健康、“一码通”通不了，表面看是技术问题，实则提醒我们反思可能存在的治理短板。近年来，城市“智慧大脑”、电子政务、大数据治理等概念飞速发展，但各地的发展水平参差不齐。一部分地区存在重概念轻内涵、重平台搭建轻数据治理、重局部主办轻部门协同、重建设轻运营等误区，造成一些智能设施在突发情况下，也突发“瘫痪”。更重要的是，随着智能设施的功能越来越复杂，服务人群越来越多，长期运维已经不仅是简单的技术问题，而且是复杂的管理问题。一些地方需要在“依靠自己”与“借助外力”之间找到更好的平衡点，用创新的思路和办法，解决可持续发展的问题。对健康码这类重要的信息基础设施，应该制定安全规划，建立健全预警制度和应急预案，定期组织应急演练和安全检查。“一码通”频频崩溃，究竟是什么原因？恐怕也要给社会一个说法。这既是对其他部门以及有关人员的警醒，也是挽回群众对政府运营App的信任。祝愿西安早日走出疫情，在与新冠病毒的持久战中，更多的地方未雨绸缪，提高抗疫治理的能力和效果。

（原载于半月谈新媒体 作者：丁静 摘编：王营）

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