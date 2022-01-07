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“快递进村”比例超80%

本报记者 董蓓
2022年01月07日09:41 | 来源：光明日报
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原标题：“快递进村”比例超80%

从6日召开的2022年全国邮政管理工作会议获悉，2021年，国家邮政局稳步推进“两进一出”工程，邮政快递业与经济社会发展融合度持续提升，实现“十四五”良好开局，高质量发展步伐更加坚实有力。

据了解，2021年，“快递进村”“快递进厂”“快递出海”工程扎实推进，“快递进村”比例超过80%，苏浙沪等地基本实现“村村通快递”。共同配送、客货邮融合等新模式不断涌现；打造快递服务制造业业务收入超百万元项目1908个；品牌企业加快海外仓建设布局，累计建成海外仓240个、面积近200万平方米。

2021年，农村地区收投快递包裹总量370亿件，带动农产品出村进城和工业品下乡进村超1.85万亿元，培育山西吕梁杂粮、山东日照海鲜、河南信阳毛尖、湖南怀化冰糖橙等业务量超千万件的快递服务现代农业金牌项目40个。

会上介绍，邮政快递业深化与综合交通运输衔接，2021年快递专用货机保有量超过130架，鄂州航空货运枢纽建成校飞，顺丰转运中心和航空基地等加快建设，京东货运航空公司获批筹建，高铁运输快递线路超过1500条，高运能大型干线车辆达2.85万辆。末端服务体系不断完善，县乡村共配网络加快构建，公共服务站达到16.1万个。

与此同时，绿色转型持续推进，通过开展重金属和特定物质超标包装袋、过度包装和随意包装、塑料污染专项治理，重金属与特定物质超标包装袋实现存量大幅消减，可循环快递箱（盒）投放量达630万个，电商快件不再二次包装率达80.5%，新增3.6万个设置包装废弃物回收装置的网点。

国家邮政局党组书记、局长马军胜在会上指出，邮政快递业贯通生产、分配、流通、消费各环节，具有重要的“畅通”功能，经济流通大动脉、畅通民生微循环的价值更加凸显。全行业要推动高质量发展、高效能治理，在“加快建设交通强国、努力当好中国现代化的开路先锋”新征程中勇挑重担。

(责编：罗知之、陈键)

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