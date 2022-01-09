人民网北京1月9日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，推动长江经济带发展领导小组办公室日前召开第七次全体会议，移交生态环境突出问题清单，具体部署2022年推动长江经济带发展重点工作。

会议指出，近年来，沿江11省市和有关部门单位持续深入推进长江大保护工作，长江经济带生态环境进一步改善，经济发展质量不断提高，实现了保护和发展的双赢。同时也要清醒认识到，长江大保护任务依然艰巨，与高质量发展的要求还有差距，必须进一步提高认识，保持历史耐心和战略定力，咬定目标，真抓实干，坚定不移推动长江经济带走生态优先、绿色发展的路子。

会议要求，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握共抓大保护、不搞大开发的战略导向，聚焦重点难点问题，扎实推动长江经济带高质量发展。

一要强化生态环境系统综合治理。以突出问题整改为重要抓手，举一反三带动生态环境全域治理。扎实推进污染治理“4+1”工程，加快补齐环境基础设施短板。毫不松懈做好长江“十年禁渔”工作，持续巩固禁捕退捕成效。加强重要支流、重要湖泊治理，深入推进入河排污口整治，强化“三磷”和锰污染治理。加强湿地保护修复，保持非法采砂整治高压态势，持续推进小水电清理整改。

二要培育绿色高质量发展新优势。完善铁路、公路、水路、民航运输网络，以航道、港口、船舶和通关管理“四个标准化”建设为重点，提升长江黄金水道功能。强化创新驱动产业优化升级，加快培育战略性新兴产业集群和先进制造业集群。坚决遏制“两高”低水平项目盲目发展，大力推进重点行业节能低碳改造。深入推进绿色发展试点示范，建立健全生态产品价值实现机制政策制度体系。强化城乡区域协调联动发展。全方位扩大对外开放。保护传承弘扬长江文化。

三要进一步完善体制机制。严格落实“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的工作机制。认真贯彻实施长江保护法。编制好长江国土空间规划。严格执行负面清单管理制度。建立健全长江流域水生态考核机制和生态保护补偿机制。

会议强调，要继续保持慎终如始、一以贯之的作风，严格责任落实，完成好推动长江经济带发展各项任务。要深入调查研究，切实提高解决问题的针对性和有效性。要强化要素保障，进一步加大资金、人才、土地等要素支持。要加强宣传引导，充分凝聚各方力量，共同守护好母亲河。

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