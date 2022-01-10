人民网北京1月10日电 （记者许维娜）2022年是实施“十四五”规划关键之年。其中，稳就业作为民生的头等大事，备受关注。

“要解决好高校毕业生等青年就业问题，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策”“要在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高经济增长的就业带动力”……不久前召开的中央经济工作会议也多次提及就业，传递出就业温暖开局的积极信号。

记者从国家发展改革委获悉，2021年以来，国家发展改革委会同有关部门，依托212家国家双创示范基地开展“创业带动就业示范行动”，创业带动就业倍增效应逐步显现。

回顾过往，近年来国家发展改革委开展了哪些工作并取得了哪些成效？

日前，国家发展改革委创新和高技术发展司有关负责人表示，自2015年以来，国家发展改革委作为推进大众创业万众创新部际联席会议召集人单位，坚决贯彻落实党中央、国务院纵深推进创新创业的决策部署，会同有关部门和地方，重点抓了五方面工作：

一是以行动为牵引，发挥创业带动就业作用。为帮助高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体创业就业，国家发展改革委会同有关部门，依托双创示范基地组织“创业带动就业示范行动”，为社会创造更多就业机会，提高就业质量。2021年1—11月，示范行动创造了340多万个高质量就业机会，帮助近200万人实现就业。

二是以产业为支撑，不断拓展创新创业空间。国家发展改革委始终坚持把创新与创业、创业与就业紧密结合起来，大力发展战略性新兴产业和数字经济，培育壮大新动能。2015-2020年，网络零售、移动出行、快递外卖等新业态吸纳就业从5000万人攀升到8400万人，为解决就业作出了重要贡献。

三是以改革为抓手，优化创新创业营商环境。国家发展改革委是国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组激励创业创新组组长单位，过去几年，会同有关部门大力推进全面创新改革，促进科技成果转化，探索新兴产业监管模式，破解创新创业融资难题，创业企业注册周期长、市场准入限制多、公共服务资源少、办事难办事慢等突出问题得到明显缓解，每年新增市场主体始终保持高速增长。

四是以典型为示范，有效带动市场主体投身创新创业。国家发展改革委会同有关部门，从科技金融支持、创新创业平台建设、资源要素对接、优秀人才培养等方面全面发力，为创新创业提供低成本、广覆盖的要素供给。有关部门、地方建设上万家创业孵化平台，发展出供应链金融、创业担保、科技保险、小额贷款等金融业务，通过创业教育和培训提高人才素质，大大降低了创新创业的难度。

五是以活动为载体，营造良好创新创业氛围。连续7年成功举办全国双创活动周，组织“创响中国”、融通创新主题日、创业就业“校企行”等活动，促进技术、资金、项目、人才等资源对接，成功打造出双创活动周品牌。各地方、各部门也组织了形式多样的大赛和活动，激发了全社会的创新创业热情。

上述负责人表示，通过以上这些举措，催生了量大面广的市场主体，为保就业、保民生作出了重要贡献，也为科技自立自强、高技术产业提供了有力支撑。

2022年，在支持中小微企业创新发展、促进创业带动就业上，国家发展改革委还将做好哪些工作？

上述负责人表示，2022年，国家发展改革委将继续会同有关部门和地方，贯彻落实中央经济工作会议关于抓好重点群体就业，落实落细稳就业举措的部署，推动创新创业纵深发展，培育更多中小微企业、促进创业带动就业。下一步，将重点做好以下三方面工作：

一是继续组织好“创业带动就业示范行动”，在创业就业领域开展更多探索。做实社会服务领域双创带动就业专项行动，聚焦“互联网平台＋创业单元”模式，带动行业统一服务标准、提升服务品质，支持各类社会服务机构抱团创业。做深高校毕业生创业就业“校企行”专项行动，依托校企结对共建，探索更多开展精准孵化、“揭榜”技术研发、创新创业大赛等创业就业模式，缓解大学生就业压力。做强大中小企业融通创新专项行动，发挥领军企业、“链主”企业作用，带动更多中小企业在细分领域精耕细作、搞出更多独门绝技。做大精益创业带动就业专项行动，吸引更多科研人员依托高质量科技成果创业就业，带动形成更多就业机会。

二是聚焦创业带动就业，谋划筹备2022年全国大众创业万众创新活动周。贯彻落实中央经济工作会议精神，以力促大学毕业生等重点群体创业就业为重点，采取线上线下相结合的方式组织全国双创活动周，强化活动周的功能性和导向性。围绕活动周主题，依托双创示范基地，在平时组织一系列促进创业带动就业的专项行动，解决一批制约创新创业的突出问题。

三是做好典型经验复制推广，为全国各地抓创业就业工作提供更多经验借鉴。及时总结创业带动就业示范行动、各地方各部门工作中涌现出的好经验好做法，用好2022年大众创业万众创新活动周、“创响中国”系列活动等重要平台，做好宣传推广。

(责编：孙红丽、高雷)