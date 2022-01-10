人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、国家林草局近日印发《“十四五”大小兴安岭林区生态保护与经济转型行动方案》（以下简称《行动方案》）。其中提到要抓住冬奥会、全国冬运会以及各冰雪单项赛事的契机，支持形式多样的冰雪主题文艺创作，培育和扩大冰雪旅游消费人口，传播正确的冰雪旅游消费观。

按照《行动方案》，到2025年，大小兴安岭林区生态环境质量进一步好转，维护区域生态安全的重要屏障更加稳固，碳汇能力和水平进一步提升，木材资源战略储备能力有所增强，接续替代产业初具规模，优质生态产品供给能力和生态公共服务水平显著增强，基础设施和公共服务设施进一步完善，林区居民收入和社会保障持续提高。

在培育壮大寒地冰雪经济方面，《行动方案》提出，要打造滑雪产业核心区。打造大兴安岭冰雪产业带，辐射带动张广才岭-小兴安岭滑雪产业发展。加快建设新滑雪度假区，创建国家级滑雪旅游度假地，把滑雪观光与滑雪体验进行深度融合，推出一批兼具民俗风情和冰雪文化特色的冰雪旅游主题精品线路，推进区域冰雪旅游合作提档升级。

打通冰雪运动目的地、冰雪旅游目的地与交通干线之间的“断头路”，完善停车、供电、供水、环卫、通讯、标识、应急救援等配套设施。运用5G等新一代信息技术改进冰雪场馆管理和赛事服务。妥善处理好保护生态与发展冰雪运动、冰雪旅游的关系，滑雪场建设应当避让国家森林公园、自然保护地等生态区位重要、生态脆弱地区的林地以及单位面积、蓄积量高的优质林地。

同时，要提升冰雪品牌竞争力。《行动方案》提出，通过景区辐射、项目引领、文化产品创作等方式壮大冰雪、冷极旅游品牌和寒地冰雪产业会展品牌。加强阿尔山西山滑雪训练基地建设，办好阿尔山国际养生冰雪节、呼伦贝尔冰雪日、冬季那达慕、冷极马拉松等系列品牌活动。开发跨越兴安之巅，鄂温克风情驯鹿园，苍山石林景区冰雪越野等极寒体验活动。

在巩固滑雪项目核心业态地位的基础上，加快补齐健身休闲、竞赛表演、冰雪旅游等业态短板。抓住冬奥会、全国冬运会以及各冰雪单项赛事的契机，支持形式多样的冰雪主题文艺创作，培育和扩大冰雪旅游消费人口，传播正确的冰雪旅游消费观。积极组织开发冰雪与影视娱乐、文化创意产业深度融合的赛事活动，同步提高冰雪产业的参与性与观赏性。加强冰雪运动目的地周边乡村人居环境整治，打造美丽乡村。

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