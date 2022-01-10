人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

虚拟货币“挖矿”活动，正式淘汰！

2022年01月10日16:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月10日电 （申佳平）虚拟货币“挖矿”活动正式被纳入淘汰类产业。

据国家发展改革委官网消息，《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》已经过2021年12月27日第20次委务会议审议通过。按照此前征求意见稿，修订后的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。

据了解，2021年9月，国家发展改革委、中央宣传部、中央网信办等11部门印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（以下简称《通知》），要求加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目，加快存量项目有序退出，促进产业结构优化和助力碳达峰、碳中和目标如期实现。

《通知》强调，要将“虚拟货币‘挖矿’活动”增补列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》“淘汰类”。在增补列入前，将虚拟货币“挖矿”项目视同淘汰类产业处理，按照《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》有关规定禁止投资。

国家发展改革委新闻发言人孟玮在发布会上曾强调，虚拟货币“挖矿”能源消耗和碳排放量大，对产业发展、科技进步不具有积极的带动作用，加之虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来严重不利影响。整治虚拟货币“挖矿”活动对促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
虚拟货币“挖矿”活动，正式淘汰！
　　人民网北京1月10日电 （申佳平）虚拟货币“挖矿”活动正式被纳入淘汰类产业。 据国家发展改革委官网消息，《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》已经过2021年12月27日第20次委务会议审议通过。…
国家发改委：春节和北京冬奥会期间重要民生商品价格将保持平稳运行
　　人民网北京1月10日电 （申佳平）“今年春节期间恰逢北京冬奥会举办，同时又面临着疫情防控艰巨任务。做好生活物资保供稳价工作，对于确保人民群众欢乐祥和过节、冬奥会和冬残奥会顺利精彩举办、疫情地区生活物资丰富多样供应等都具有重要意义。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部