人民网北京1月10日电 （申佳平）“今年春节期间恰逢北京冬奥会举办，同时又面临着疫情防控艰巨任务。做好生活物资保供稳价工作，对于确保人民群众欢乐祥和过节、冬奥会和冬残奥会顺利精彩举办、疫情地区生活物资丰富多样供应等都具有重要意义。”近日，在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌表示，根据总体判断，春节和北京冬奥会期间重要民生商品供给有坚实保障，价格将保持平稳运行。

他介绍，国家发展改革委按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》要求，已开始密切监测市场运行情况及价格变化，并多次召开视频会议调度各地工作开展情况，印发通知对相关工作作了进一步部署，指导各地稳定生产供应、充实商品储备、加强产销衔接、做好工作预案。特别是对冬奥会、冬残奥会涉及的相关省市，国家发展改革委专门建立了工作机制，进一步加强对地方的指导协调。

许正斌表示，目前从市场情况看，重要民生商品供给充裕、价格基本稳定。2021年粮食产量再创新高，当前生猪和猪肉供应充足、价格回到正常区间，冬季蔬菜在田面积同比增加，粮食应急加工能力充裕，36个大中城市及市场易波动地区成品粮油库存保持在较高水平。从各地工作情况看，保供稳价工作准备充分、扎实有力。各大中城市普遍制定了保供稳价方案预案，充实了小包装成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备，部分城市还临时增加了鸡蛋、耐储蔬菜储备，一些地方根据物价变化情况向困难群众发放了价格临时补贴或一次性补贴。

他同时指出，下一步，国家发展改革委将持续紧盯疫情发展态势和春节市场，密切关注冬奥会、冬残奥会涉及区域生活物资保障情况，精准对接地方需求，全力做好生活物资保障工作。

一是落实责任，突出重点。进一步压实地方责任，做好相关预案，紧盯疫情变化，坚决做到“哪里有疫情，哪里就是工作重点”，近期全力确保西安、河南以及春节、冬奥会和冬残奥会、全国“两会”期间生活物资保障。

二是用好经验，加强指导。会同有关部门认真总结近两年疫情发生以来形成的好经验好做法，进行复制推广。强化对地方指导，为疫情重点地区应对突发情况提供政策操作指南。

三是加强监测，督办个案。及时排查个案问题，对重点问题建立台账，专人跟踪、挂牌督办解决。四是加强配合，形成合力。加强与有关成员单位沟通配合，对地方进行精准指导和协调，形成工作合力。

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