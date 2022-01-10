人民网北京1月10日电 （申佳平）“从总体上看，目前西安市重点生活物资供应和储备较为充足，粮油价格基本稳定，猪肉价格略有上涨，蔬菜价格在前期上涨后已出现回落，入陕鲜活农产品运输车辆数量稳定恢复，配送‘最后一米’问题也正在加快解决。”在国务院联防联控机制近日举行的新闻发布会上，国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌作出如上表述。

许正斌介绍，西安疫情发生后，国家发展改革委立即会同有关部门启动了生活物资保障机制，召开专题会议研究部署西安生活物资保障工作，立即启动了监测、指导、协调、督办等工作。每天监测了解西安市粮油肉蛋菜果等生活物资产购储运销情况，指导陕西省、西安市有关部门及时做好保供稳价工作，并分批次交办、督办了多个媒体反映的个案问题。在监测发现入陕鲜活农产品运输车辆减少较多后，国家发展改革委及时协调周边6省市有关部门建立对陕西联保机制，加大运往陕西鲜活农产品运输组织力度。此外，应有关方面请求还及时为西安市协调落实取暖物资货源。

具体来看，国家发展改革委与有关成员单位建立了不定期会商协调制度，重点围绕监测、指导、协调、督办四个方面开展工作：

一是在监测方面。加强疫情地区粮油肉蛋菜果等生活物资市场价格、供应量、储备、绿通车数量等监测，及时掌握市场动态和储备情况。

二是在指导方面。及时指导疫情地区在生产供应、运输保障、储备调用、价格监测等方面，做好生活物资保障等相关各项工作，确保市场供应充足、价格平稳运行。

三是在协调方面。重点协调有关部门为疫情地区生活物资产购运加销提供便利，协调周边省区对疫情地区进行支援，协调有关保供企业对疫情地区加大生活物资保障力度、做好成品粮油储备投放等。

四是在督办方面。全面搜集媒体反映的疫情地区生活物资保障工作存在的问题，包括自媒体反映的个案问题，及时转交疫情地区有关部门，并督促尽快解决。

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