人民网北京1月10日电 （王绍绍）近日，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门联合发布了《工业废水循环利用实施方案》（以下简称《方案》）。其中提到，到2025年，力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

“污水资源化利用是走可持续和绿色发展之路的重要体现，同时对于我国缓解水资源供需矛盾、减少水环境污染和保障水生态安全具有重要意义。”中国人民大学环境学院副院长刘国华在接受人民网财经采访时表示，我国每年工业用水量约占全国总用水量的20%，工业废水排放量约占全国污水排放量的25%。因此，工业废水循环利用是实现污水资源化的重要一环。

这份方案有何亮点？

工业作为我国用水的重要领域之一，2020年工业用水量为1028.9亿立方米，占全国用水总量的17.7%，工业废水排放量约占全国污水排放量的五分之一。刘国华表示，我国工业门类齐全，企业众多，但规模、设施和技术储备参差不齐。推进工业废水循环利用是一项长期艰巨的任务，《方案》强调聚焦重点、示范带动的策略，坚持分类施策、循序渐进的原则。

刘国华介绍，《方案》聚焦废水排放量大、且具备升级改造条件的钢铁、石化化工、有色、造纸、纺织、食品等主要用水行业，明确了这些行业废水循环利用的总体目标，为未来五年我国进一步提升工业废水循环利用率，加快污废水资源化利用明确了方向。

《方案》提出，到2025年，钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较2020年提升5个百分点以上。

“在一些重点用水行业中，钢铁、石化化工、有色等行业废水重复利用率均已达到93%以上，‘十四五’期间通过努力可以进一步提升；与此同时，造纸、纺织、食品等行业的重复利用率普遍偏低，应该根据《方案》中的任务要求切实推进，到2025年要求规模以上工业用水重复利用率较2020年提升5个百分点以上。”刘国华解释道。

刘国华还表示，《方案》以六类典型工业行业为重点，以创新技术为驱动，以工程示范和推广应用为抓手，以先进的水效指标和完善的标准为引领，以培育专业队伍和提升管理水平为支撑，突出了七项关键任务，为进一步提升工业废水循环利用描画了清晰的线路图。同时，对于各行业的每一项关键任务都给出了提升方向和具体举措，强化了在工业废水循环利用提升行动中的可操作性，为“十四五”期间稳步提升工业废水循环利用奠定了坚实的基础。

如何实现主要用水行业废水高效循环利用？

其实，早在2015年4月，国务院发布的《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）就明确指出，要加强工业水循环利用和提高工业用水效率。近年来，工业废水循环利用率和用水效率整体上已取得积极进步，规模以上工业用水重复利用率从2015年的89%提高至2020年的92.5%，2020年万元工业增加值用水量较2015年下降39.6%。

《方案》提到，到2025年，力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右，工业用市政再生水量大幅提高，万元工业增加值用水量较2020年下降16%，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

那么，到底该如何实现这些目标？刘国华表示，首先要坚持科学施策、重点推进。根据不同典型行业的特点，制定可行的线路图和系统技术方案，并分类重点推进。在六类重点工业行业中，重点提升造纸、纺织和食品行业的废水循环利用率。

其次要加强技术攻关、示范带动。刘国华建议，通过国家科技创新规划和其它资金渠道，支持不同行业工业废水高效低成本处理和回用技术和装备的研发，以标达标，积极推动在相关行业企业进行示范和推广应用。

再次要建立健全机制、激励引导。刘国华表示，对于积极实施工业废水循环利用改造的典型行业企业在税收政策、资金支撑等方面应给予倾斜，通过激励措施引导典型行业企业主动实施节水改造和废水循环利用。

“最后，在推进工业废水循环利用过程中，要强化政府协调职能，压实各级部门责任，发挥好监管、引导等作用。采取多种宣传形式，促进社会各方参与和提高企业的积极性。”刘国华强调。

如何通过技术创新突破关键核心技术瓶颈？

《方案》强调聚稳步推进废水循环利用技术改造升级，到2025年，推广100项先进适用的工业废水循环利用技术装备。

“工业废水的循环利用率提升的主要驱动力是各类典型行业的关键核心技术，加强先进技术与装备的攻关，使废水经过处理后能对标达标，真正为企业生产所用。”刘国华说，在“十四五”期间乃至更长一段时间，我们需通过加强关键技术攻关有效推动工业废水循环利用实施。

那么，如何加强关键核心技术攻关？刘国华表示，首先应做好工业废水循环利用技术攻关顶层设计和规划，通过国家科技重大专项、重点研发计划项目等进行部署，加强自主研发；其次，构建产学研协同创新模式和机制，以工业企业为主体，联合高水平高校、科研院所的科技力量，或培养科技型企业内部的研发力量进行关键技术攻关，协同促进，推动工业废水循环利用领域“以产促研、以研助产”的良性发展；最后，应积极开展国际合作和交流，借鉴和消化国外先进技术，提升自主创新能力和国际竞争力。

技术创新是解决我国工业废水高效循环利用关键核心技术的主要途径。刘国华以膜分离、高级氧化、浓缩脱盐、厌氧生物脱氮等技术举例，这些均是工业废水循环使用的关键核心技术，但还存在许多不足，导致其在工业废水循环使用过程中面临成本高、效率低的问题。因此，通过技术创新突破这些关键核心技术瓶颈，可以有效助力工业废水循环利用率的提升。

“需要注意的是，膜分离、高级氧化、脱盐等工业废水循环利用的关键核心技术，在短时间内取得突破性进展难度较大，需要通过各种渠道积极支持这些关键技术的攻关，并遵循科研规律，不能急于求成。”刘国华说。

(责编：孙红丽、高雷)