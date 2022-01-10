人民网北京1月10日电 （记者乔雪峰）记者从1月10日召开的2022年民航工作会议上了解到，2021年，我国民航行业出台了一揽子为企业纾困解难、促进行业恢复发展的对策措施，全年为行业降成本近100亿元，稳定了行业发展的基本盘。

2021年，民航全行业优化常态化疫情防控状态下运输生产组织，全年完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨，同比提高7.3个、5.5个和8.2个百分点，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。

此外，2021年，民航推出了一系列面向市场不同群体需求，个性化、差异化、针对性的航空服务产品，创新“干支通，全网联”服务模式，发布建党百年百条红色旅游精品航线，进一步激发了国内航空市场潜力，全年新增航空人口3563万，努力保持和提升国际货运网络通达能力，为国家产业链供应链稳定作出突出贡献。

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