2021年我国民航完成固定资产投资1150亿元 超额完成年度投资目标
2022年01月10日13:26 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （记者乔雪峰）记者从1月10日召开的2022年民航工作会议上了解到，2021年，民航完成固定资产投资1150亿元，同比增长6.4%，超额完成年度投资目标。民航“三中心”正式投运，沪蓉大通道正式贯通，京广大通道南段空域优化调整取得突破性进展，中俄联合体全球空间中心正式投入运行。
2021年，民航全行业优化常态化疫情防控状态下运输生产组织，全年完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨，同比提高7.3个、5.5个和8.2个百分点，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。
2021年，民航新建迁建运输机场9个，成都天府、青岛胶东国际机场正式投运，全国颁证运输机场达248个。一年来，通用航空飞行118.2万小时，同比增长20.1%，无人机企业达1.27万家，实名登记无人机约83万架，飞行时间达到千万小时量级。
(责编：孙红丽、高雷)
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