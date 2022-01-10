人民网北京1月10日电 （记者杜燕飞）“2021年国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境，预计全年钢产量为10.3亿吨，全年钢材实现了供需动态平衡。”中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）会长陈德荣今日在中钢协第六届会员大会三次会议上表示，钢铁行业总体运行态势良好，前11个月，会员钢铁企业实现利润总额3517亿元，同比增长86.46%，行业效益创历史最好水平。

会议指出，2021年初，钢铁行业满足下游行业快速增长带来的钢材市场旺盛需求，释放产能，钢日产水平1-4月逐月环比上升，形成了产销两旺的局面。进入5月以后，随着限产措施的落实和下游行业需求增速放缓，钢铁行业适时控制产能，钢月产量连续6个月环比下降。

数据显示，前11个月，钢产量9.46亿吨，同比下降2.60%，折合钢表观消费量9.08亿吨，同比下降5.2%；生铁产量7.96亿吨，同比下降4.20%；钢材产量12.23亿吨，同比增长1.0%。预计全年钢产量为10.3亿吨，比上年减少约3500 万吨。钢材库存从3月上旬达到高点后逐步下降，年末与上年同期水平基本持平。

“总体来看，全年钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件。在此期间，广大企业积极采取有效措施，坚决贯彻落实压减钢产量决策部署，为实现钢产量同比下降做出了积极努力。”陈德荣说。

从进出口情况看，会议指出，随着钢铁产品进出口政策的调整，下半年钢材出口呈逐月量减价升、出口均价高于进口均价的态势。去年初，在国际市场需求的拉动下，3、4月份我国钢材出口量快速提升。随着国家两次调整钢铁产品进出口政策，自7月份钢材出口量呈逐月减少的态势。

数据显示，前11个月，我国累计出口钢材6187.5万吨，同比增长26.7%；进口钢材1326.7万吨，同比下降29.6%。自8月份起，钢材出口价格连续4个月高于进口价格，表明我国钢材进出口结构在持续优化。

与此同时，2021年，进口铁矿石价格大起大落，最高涨至233.1美元/吨，前11个月海关进口均价169.9美元/吨，同比上涨64.5%；焦煤、冶金焦、废钢等原燃料价格也有较大幅度的上涨。受成本和需求影响，钢材价格先扬后抑，中国钢材价格指数前11个月均值为142.96点，同比上升37.67%。

会议表示，从经营业绩看，钢铁行业通过挖潜增效，努力克服原燃料价格高位运行的困难，行业效益创历史最好水平。前11个月，会员钢铁企业实现营业收入63362亿元，同比增长36.25%；利润总额3517亿元，同比增长86.46%，创历史最好水平；销售利润率为5.54%，同比上升1.48个百分点。11月当期实现利润总额92亿元，环比下降64.03%。

值得一提的是，会议指出，我国确定碳达峰、碳中和目标后，钢铁行业低碳工作推进委员会应运而生，行业龙头企业率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，一批钢铁企业在探索低碳冶金新工艺中有所突破。

数据显示，截至去年底已有34家企业完成超低排放改造公示，其中23家完成全过程改造并公示，钢产能约1.41亿吨；11家企业完成部分超低排放改造和评估监测进展情况公示，钢产能约8400万吨；此外，有61家企业正在进行公示前专家审核和企业整改。已有94家钢厂登上工信部绿色工厂榜单。前11个月吨钢综合能耗、吨钢耗新水量、化学需氧量、二氧化硫排放量同比分别下降0.20%、0.43%、7.22%和21.05%。

同时，随着废钢使用量增加和国内铁矿生产保持稳定，我国铁素资源供给及结构逐步优化。数据显示，2021年前10个月，进口铁矿石、国产铁矿石、废钢，对钢产量的贡献率分别为60%、15%和22%，铁合金为3%。国产矿和废钢贡献率合计为37%，比2020年提高了2个百分点。

“2022年钢铁行业要重点做好稳运行工作，提高行业自律能力和效果，推进行业科技创新工作，补齐钢铁行业‘卡脖子’技术短板，推进产业共性技术协同创新，加强创新生态圈建设，稳步推进碳达峰、碳中和工作，巩固提升去产能成果，组织推进资源保障‘基石计划’。”陈德荣说。

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