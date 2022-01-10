中钢协：2021年前11个月钢铁行业利润3517亿元 创历史最好水平
人民网北京1月10日电 （记者杜燕飞）“2021年国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境，预计全年钢产量为10.3亿吨，全年钢材实现了供需动态平衡。”中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）会长陈德荣今日在中钢协第六届会员大会三次会议上表示，钢铁行业总体运行态势良好，前11个月，会员钢铁企业实现利润总额3517亿元，同比增长86.46%，行业效益创历史最好水平。
会议指出，2021年初，钢铁行业满足下游行业快速增长带来的钢材市场旺盛需求，释放产能，钢日产水平1-4月逐月环比上升，形成了产销两旺的局面。进入5月以后，随着限产措施的落实和下游行业需求增速放缓，钢铁行业适时控制产能，钢月产量连续6个月环比下降。
数据显示，前11个月，钢产量9.46亿吨，同比下降2.60%，折合钢表观消费量9.08亿吨，同比下降5.2%；生铁产量7.96亿吨，同比下降4.20%；钢材产量12.23亿吨，同比增长1.0%。预计全年钢产量为10.3亿吨，比上年减少约3500 万吨。钢材库存从3月上旬达到高点后逐步下降，年末与上年同期水平基本持平。
“总体来看，全年钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件。在此期间，广大企业积极采取有效措施，坚决贯彻落实压减钢产量决策部署，为实现钢产量同比下降做出了积极努力。”陈德荣说。
从进出口情况看，会议指出，随着钢铁产品进出口政策的调整，下半年钢材出口呈逐月量减价升、出口均价高于进口均价的态势。去年初，在国际市场需求的拉动下，3、4月份我国钢材出口量快速提升。随着国家两次调整钢铁产品进出口政策，自7月份钢材出口量呈逐月减少的态势。
数据显示，前11个月，我国累计出口钢材6187.5万吨，同比增长26.7%；进口钢材1326.7万吨，同比下降29.6%。自8月份起，钢材出口价格连续4个月高于进口价格，表明我国钢材进出口结构在持续优化。
与此同时，2021年，进口铁矿石价格大起大落，最高涨至233.1美元/吨，前11个月海关进口均价169.9美元/吨，同比上涨64.5%；焦煤、冶金焦、废钢等原燃料价格也有较大幅度的上涨。受成本和需求影响，钢材价格先扬后抑，中国钢材价格指数前11个月均值为142.96点，同比上升37.67%。
会议表示，从经营业绩看，钢铁行业通过挖潜增效，努力克服原燃料价格高位运行的困难，行业效益创历史最好水平。前11个月，会员钢铁企业实现营业收入63362亿元，同比增长36.25%；利润总额3517亿元，同比增长86.46%，创历史最好水平；销售利润率为5.54%，同比上升1.48个百分点。11月当期实现利润总额92亿元，环比下降64.03%。
值得一提的是，会议指出，我国确定碳达峰、碳中和目标后，钢铁行业低碳工作推进委员会应运而生，行业龙头企业率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，一批钢铁企业在探索低碳冶金新工艺中有所突破。
数据显示，截至去年底已有34家企业完成超低排放改造公示，其中23家完成全过程改造并公示，钢产能约1.41亿吨；11家企业完成部分超低排放改造和评估监测进展情况公示，钢产能约8400万吨；此外，有61家企业正在进行公示前专家审核和企业整改。已有94家钢厂登上工信部绿色工厂榜单。前11个月吨钢综合能耗、吨钢耗新水量、化学需氧量、二氧化硫排放量同比分别下降0.20%、0.43%、7.22%和21.05%。
同时，随着废钢使用量增加和国内铁矿生产保持稳定，我国铁素资源供给及结构逐步优化。数据显示，2021年前10个月，进口铁矿石、国产铁矿石、废钢，对钢产量的贡献率分别为60%、15%和22%，铁合金为3%。国产矿和废钢贡献率合计为37%，比2020年提高了2个百分点。
“2022年钢铁行业要重点做好稳运行工作，提高行业自律能力和效果，推进行业科技创新工作，补齐钢铁行业‘卡脖子’技术短板，推进产业共性技术协同创新，加强创新生态圈建设，稳步推进碳达峰、碳中和工作，巩固提升去产能成果，组织推进资源保障‘基石计划’。”陈德荣说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所
- 人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步规范中央预算内投资支持国家对外开放口岸查验基础设施建设项目管理，提高中央预算内投资效益，国家发展改革委近日印发《国家对外开放口岸查验基础设施建设专项管理办法》（以下简称《办法》），其中强调严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所。 据介绍，口岸查验基础设施包括海关、移民、海事等口岸查验机构开展检查检验工作所需的业务技术用房。…
相关新闻
- 评论
- 关注