人民网北京1月10日电 （王仁宏）通过“课堂”宣讲传统文化、“传承国学”；组织“志愿服务队”开展文艺表演等活动；蹭“慈善公益”“中国梦”、“互联网时代”等社会热点，精心策划活动吸引人群……这家在全国下设超百家分支机构、目前已被公安机关查处的传销组织，曾通过“花式”开展活动吸引许多中老年群体参与其中。

据民政部社会组织管理局消息，2021年3月20日以来，各级民政部门持续深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持专项整治与常态化治理相结合，扎实开展打击整治非法社会组织工作。在打击整治非法社会组织专项行动期间，江苏省民政部门依法处置了一批以“东望课堂”“东望集团**课堂”为名的非法社会组织，这些组织大多与“东望集团”（公安机关查处的传销组织）存在关联。

据统计，按照“打击必严、清理务尽”的原则，民政部迅速部署指导各地民政部门及时跟进，全面开展清理清查，共查处相关非法社会组织136家，其中取缔88家、责令解散48家，有力维护了人民群众合法权益，净化了社会组织生态空间。

从地域分布上看，江苏查处40余家，四川查处20余家，浙江、山东、贵州分别查处10余家，吉林、山西、福建、湖南、重庆、云南、陕西、甘肃、宁夏等地也均有查处。

从组织名称上看，使用“东望课堂”或类似字样的有94家，如徐州市铜山区东望课堂、东望集团启东近海课堂、东望四川雅安汉源河西课堂等；使用“志愿服务队”、“志愿者团队”等类志愿组织名称的有40家，如贺兰县东望志愿者服务队、东望雷锋志愿者璧山服务队、永济市东望志愿者义演协会等；使用其它名称的有2家，如东望集团常熟人民艺术团。

从活动方式上看，有的以宣讲传统文化、组织志愿服务、开展文艺表演为幌子，有的打着“传承国学”、“学雷锋”、“志愿服务”等旗号，有的蹭“慈善公益”、“中国梦”、“互联网时代”等社会热点，通过精心策划与包装，吸引群众参与；同时组建微信群交流活动信息，具有较强的欺骗性和隐蔽性。

据悉，各地在清理清查过程中，坚持打防并举、标本兼治，形成了许多行之有效的经验做法。

一是加强部门协同，形成打击合力。各地依托社会组织联合执法机制和社会组织资金监管机制，强化部门协同配合，形成有效打击合力。如江苏省苏州市民政部门联合政法、公安等部门统一部署、统一行动，对“东望课堂”分布在全市的20多个活动点进行集中取缔，并查封活动场所，没收非法财产、收缴器材工具。

二是创新宣传方式，营造良好氛围。各地将宣传引导贯穿清理清查全过程，努力提高群众的甄别能力和防范意识。如江苏、安徽、广东等地民政部门制作打击非法社会组织宣传小视频，以群众喜闻乐见的方式开展政策法规宣讲。

三是增加服务供给，助推社区治理。针对“东望课堂”系列非法社会组织多在社区活动，受害对象多为中老年人的特征，各地加强与街道、社区的沟通联系，积极培育和发展社区社会组织，丰富老年人参与健康文娱活动和志愿服务活动的渠道、方式和内容，为老年人参与社区治理、发挥余热创造更多机会和平台，有效挤压非法社会组织活动空间。

(责编：王仁宏、高雷)