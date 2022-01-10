央行发布2020年度金融科技发展奖获奖项目
2022年01月10日20:01 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （黄盛）日前，央行发布了2020年度金融科技发展奖。“关联图谱在支付反欺诈和反洗钱领域的应用实践”“区域性股权市场区块链创新试点”“国家金融基础数据库统计平台”等163个获奖项目，涵盖了架构转型、基础研究、新技术应用等多方面内容。
据悉，2020年度金融科技发展奖的评选范围，由单一银行机构，扩大为银行、保险、基金、证券、支付等金融行业机构，旨在挖掘金融科技领域的最新成果，反映行业机构的科技创新应用能力。
据悉，金融科技发展奖源于银行科技发展奖，是在弘扬银行科技发展奖优良传统的基础上，进一步发挥激励创新、引领发展、协同共赢作用，持续完善评审机制，搭建金融业先进技术和实践的交流平台，营造全行业科技交流、共享、联创的良好氛围。
另据了解，此次获奖的银联商务“关联图谱在支付反欺诈和反洗钱领域的应用实践”，为海量数据关联网络的构建和挖掘分析提供技术支撑，并为业务人员提供图谱构建、社团识别、欺诈检测、可视化查询等服务，在打击非法交易中可发挥重要作用。
(责编：乔业琼、高雷)
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