本报北京1月10日电 （记者常钦）记者近日从国家乡村振兴局获悉：2021年，脱贫攻坚成果得到巩固拓展，全面推进乡村振兴实现良好开局，据建档立卡脱贫人口监测数据，脱贫人口收入持续增长，2021年人均纯收入预计超过1.25万元，比上年增加1790元以上，增长16.5%以上。

健全机制守底线。2021年，各地加快健全防止返贫动态监测和帮扶机制，优化监测指标体系，定期调度通报。

瞄准增收夯基础。超八成的脱贫县完成特色产业发展规划编制，脱贫地区特色产业稳步发展壮大。2021年，脱贫劳动力务工规模稳中有升，超额完成全年目标任务。

有机衔接促振兴。2021年，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投入1561亿元，比上年增加100亿元。确定160个国家乡村振兴重点帮扶县，并出台多方面倾斜支持政策。8个东部省（市）结对帮扶西部10个省（区、市），东部已向协作地区投入财政援助资金228.7亿元，互派干部和专业技术人员2.3万人。

（相关报道见第四版）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 01 版）

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