本报记者 丁怡婷

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建筑领域是实施节能降碳的重点行业领域之一。截至2020年底，全国累计建成绿色建筑面积超66亿平方米，对减少碳排放贡献突出。提升建筑能效水平，要加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，提高节能降碳要求，释放建筑领域节能降碳潜力。

节能降碳，要抓重点行业。国务院此前印发的《2030年前碳达峰行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，提高节能降碳要求。

我国建筑总量规模大，要提升建筑领域节能标准，当前进展如何？接下来应重点开展哪些工作？记者采访了相关部门负责人和行业专家。

绿色建筑实现跨越式增长

色彩缤纷的铝合金格栅斜向交叉，在夜间的光影作用下，仿佛飘落的雪花……北京冬奥会冰球训练场馆五棵松冰上运动中心不仅有超高“颜值”，还实现了超低能耗。“场馆采用二氧化碳制冰，相比常规制冷剂能够提升40%效能，制冰余热回收后，还可用于热水供应等。不仅如此，屋面安装的600千瓦光伏发电板能实现年供电约70万千瓦时。”参与场馆建设的中建一局五棵松冰上运动中心项目经理冯延军说。

近年来，我国建筑节能标准稳步提升。住房和城乡建设部标准定额司司长田国民介绍，自1986年颁布第一版建筑节能设计标准以来，我国建筑节能经历了“三步走”，即在上世纪80年代初普通住宅采暖能耗的基础上，建筑节能比例逐渐达到30%、50%、65%。30余年时间，我国颁布了居住建筑节能（五类气候区）、公共建筑节能、农村建筑节能、节能产品等标准规范， 形成了比较系统的节能技术体系和标准体系。

根据测算，截至2019年底，我国新建和完成节能改造的建筑，每年可实现节能能力近3亿吨标准煤，可减少二氧化碳排放7.4亿吨，有效减缓了建筑能耗总量增长速度。

与此同时，我国绿色节能建筑实现跨越式增长。截至2020年底，全国城镇当年新建绿色建筑占新建建筑比例达到77%，累计建成绿色建筑面积超过66亿平方米；累计建成节能建筑面积超过238亿平方米，节能建筑占城镇民用建筑面积比例超过63%。根据《行动方案》，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。

“建筑节能对于减少碳排放的贡献突出。尤其是碳达峰、碳中和目标提出后，逐步建立系统完善的碳达峰碳中和综合评价考核制度，有助于节能及绿色发展理念在建筑全领域更有效落地。”田国民说。

建筑节能降碳面临一定挑战

据介绍，随着城镇化进程加速和人民生活水平提高，加上产业结构调整、主要依托建筑提供服务场所的第三产业将快速发展，我国建筑用能强度和碳排放强度还会有较大幅度增加。未来建筑领域还将释放巨大的节能降碳潜力，实现碳达峰、碳中和目标的挑战和压力也不小。

例如建筑建设成本上升，面临一定资金压力。“提升节能标准，意味着要降低窗户传热系数、加厚保温材料等，成本会有所提升。另外，我国既有居住建筑存量大，节能改造等工作需要足够的资金支持。”田国民说，当前政府在推动建筑节能工作中仍发挥主要作用，合同能源管理、碳交易、综合能效服务等市场化推动机制尚有待完善，绿色金融支持也在探索之中。

同时，技术攻关仍需继续推进。“比如建筑节能改造的外墙保温材料厚度已经达到15厘米至18厘米。如果进一步提升节能标准，墙体穿的‘棉袄’可能要更厚。这样一来，保温层脱落、易燃的风险也将加大。未来，还要积极研发相同保温效果但更轻薄、防火性能更良好、使用寿命更长的外保温材料。”田国民告诉记者。不仅如此，高效节能门窗，高性能混凝土、高强钢等建材，装配式建筑连接处防水技术等，都需要依赖更强大的技术支撑，从而提高建筑的能效。

除此之外，推进建筑节能还面临一些瓶颈：社会对建筑节能重视程度仍然不高；城乡建设领域“大量建设、大量消耗、大量排放”的粗放式建设方式有待转型；建筑节能与绿色建筑在城镇与农村之间、东部沿海地区与中西部地区之间发展不平衡，适应农村特点的政策、标准、技术及制度有待完善。《行动方案》提到，加快推进城乡建设绿色低碳发展，城市更新和乡村振兴都要落实绿色低碳要求。

加快推进城乡建设绿色低碳发展

410个钢结构构件、197个屋面单元板块、170个光伏幕墙单元，累计只用了7个昼夜，建筑面积达1063平方米的国家能源集团光伏建筑一体化中心墙体就像“搭积木”一样装配好了。

相比传统现浇方式，装配式建造不仅速度快，还能有效降低施工过程中的建筑垃圾排放，并且能减少扬尘和噪声等环境污染。数据显示，2020年，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。

除了推广新型建造方式、减少施工现场材料浪费和能源消耗，接下来将如何深入推进建筑领域节能降碳？

《行动方案》提出，推动城市组团式发展，科学确定建设规模，控制新增建设用地过快增长。建设高品质绿色建筑，进一步提高新建建筑节能水平、加强既有建筑节能改造、加强建筑运行管理。在提升建筑节能标准方面，中国建筑科学研究院专业总工程师徐伟建议，应加快“零碳建筑技术标准”建设，推动建筑节能工作逐步迈向能耗、碳排放总量和强度“双控”。

此外，还需加快优化建筑用能结构。例如深化可再生能源建筑应用，积极推动严寒、寒冷地区清洁取暖，提高建筑终端电气化水平等。《行动方案》提出，到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

如今，多地推出相应政策鼓励建筑节能：河北的重点产业高质量发展专项资金，对高性能门窗、专用特种材料等超低能耗建筑专有部品部件生产企业给予倾斜；黑龙江提出，在土地供应、行业管理、税费等方面出台实质性优惠政策，引导各地保障性住房建设采用装配式建造方式；广东对建设、购买、运行绿色建筑或者对既有民用建筑进行绿色化改造的，出台资金支持、容积率奖励、税收优惠等激励措施……

接下来，住房和城乡建设部将会同有关部门，推动各地进一步压实城乡建设绿色发展责任，完善相关工作机制，逐步形成城乡建设绿色发展的法规体系和政策体系，为我国实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。

本版制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)