白之羽

能耗管理大数据平台为企业和政府提供了更多参考和助力，让生产效率和监管水平得到了提高。我们期待更多的新技术应用于生产领域，为提质增效探索更多路径

在实现“双碳”目标的背景下，单位能耗已经成为检验企业生产水平的一项重要指标。眼下，不少生产领域的能耗管理正在加速优化。

最近，一位企业负责人与笔者交流，提到自家的工厂接入一个统一的能耗管理大数据平台。“没想到，虽然平台只是针对各个生产环节和生产设备的能耗情况进行监控，但带来了超出预期的收效。”

能耗，是企业生产的重要成本，控制成本显然能够提高效益。从过去的三班倒连轴转，到后来的调控生产合理利用峰谷电价，不少企业在能耗管理方面都有所行动，也获取了不小的收益。但随着降本增效的要求不断提高，应用现代科技手段加强对能耗的管理，已经成为一种重要的探索，而大数据作为关键新技术之一，也正发挥出越来越大的作用。

从企业角度来看，大数据平台打破了过去对单个生产环节、单个设备的能耗管理，打通整条生产线甚至整个工厂，为更精准有效地实施生产管理提供了抓手。过去的管理，单纯为了降低用电成本；如今的优化，则强调多环节的实时联动，让整个生产过程变得更加高质高效。

此外，能耗数据的联网和计算，能够让企业准确掌握生产过程中的短板所在。特别是，随着一些行业数据的加速积累，形成了单位产值平均用能等指标，这对于企业改进生产计划，甚至实施下一步的设备改造和技术升级，提供了有益参考。

从监管角度来看，大数据平台形成了区域或行业的整体用能情况，让管理部门的各项举措更能有的放矢。科学统筹域内的用能情况，不仅能够有力保障生产生活，也能为后期产业转型升级提供借鉴。

精细化管理需要智能化助力。随着绿色低碳转型成为社会共识，我们期待更多的新技术应用于生产领域，为提质增效探索更多路径。

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)