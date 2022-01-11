这里的房子挺省电
2022年01月11日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号
深冬时节，步入位于重庆两江新区的悦来生态馆，阳光透过屋顶的玻璃洒入室内。“这不是普通的玻璃，场馆里冬暖夏凉，离不开它。”重庆悦来投资集团基础设施事业部主任刘恭德告诉记者。
自动遮阳，阻隔90%以上的红外线、紫外线，降低室内温度……这些玻璃为什么这么“聪明”？
“我们可以对每一块玻璃设置特定的记忆温度，当外界温度超过记忆温度时，玻璃雾化，温度降低，玻璃就会恢复透明状态。”刘恭德告诉记者，夏季，通过玻璃自动雾化，室温能降低4—6摄氏度。到了冬季，智能玻璃又转化为透明状态，让更多温暖的阳光进入室内，室内温度可以上升2—3摄氏度。这款由禾维科技公司研发的智能热敏玻璃，在为人们带来舒适体验的同时，也为建筑“添绿”“节能”，保温程度增加，冬季也减少了使用空调带来的能耗。
重庆地势崎岖不平，悦来生态馆在建造时，依山就势，形成了半地埋式建筑，实现了天然的“冬暖夏凉”。记者看到，从一楼到三楼，有一条直通管道，利用高低差，形成穿堂风。这样的巧思，为建筑提供了自然的通风系统。“你瞧，这是我们的地源热泵系统。” 刘恭德介绍，直通管道深入地下，“充分利用地热，冬天提升室温，夏天也能带走不少热量，有效节约空调能耗。”
悦来生态馆在建设过程中运用协同管理平台设计、参数化、建筑性能化等先进的设计手法。其中山地海绵城市应用技术、墙体与屋顶立体绿化系统、墙体与门窗保温隔热系统、热致变色玻璃穹顶遮阳系统、自然采光与通风系统、地源热泵磁悬浮空调系统等技术应用亮点突出、成效显著。
在生态馆旁边的车库中，导光筒为车库引入自然光线；在屋顶上，光伏发电为绿色建筑提供清洁能源；在建筑门口，海绵生态砖让雨水形成“渗、滞、取，净、用、排”的完整循环……在这里，再少的资源，也要尽量节省。
《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所
- 人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步规范中央预算内投资支持国家对外开放口岸查验基础设施建设项目管理，提高中央预算内投资效益，国家发展改革委近日印发《国家对外开放口岸查验基础设施建设专项管理办法》（以下简称《办法》），其中强调严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所。 据介绍，口岸查验基础设施包括海关、移民、海事等口岸查验机构开展检查检验工作所需的业务技术用房。…
相关新闻
- 评论
- 关注