本报记者 常碧罗

深冬时节，步入位于重庆两江新区的悦来生态馆，阳光透过屋顶的玻璃洒入室内。“这不是普通的玻璃，场馆里冬暖夏凉，离不开它。”重庆悦来投资集团基础设施事业部主任刘恭德告诉记者。

自动遮阳，阻隔90%以上的红外线、紫外线，降低室内温度……这些玻璃为什么这么“聪明”？

“我们可以对每一块玻璃设置特定的记忆温度，当外界温度超过记忆温度时，玻璃雾化，温度降低，玻璃就会恢复透明状态。”刘恭德告诉记者，夏季，通过玻璃自动雾化，室温能降低4—6摄氏度。到了冬季，智能玻璃又转化为透明状态，让更多温暖的阳光进入室内，室内温度可以上升2—3摄氏度。这款由禾维科技公司研发的智能热敏玻璃，在为人们带来舒适体验的同时，也为建筑“添绿”“节能”，保温程度增加，冬季也减少了使用空调带来的能耗。

重庆地势崎岖不平，悦来生态馆在建造时，依山就势，形成了半地埋式建筑，实现了天然的“冬暖夏凉”。记者看到，从一楼到三楼，有一条直通管道，利用高低差，形成穿堂风。这样的巧思，为建筑提供了自然的通风系统。“你瞧，这是我们的地源热泵系统。” 刘恭德介绍，直通管道深入地下，“充分利用地热，冬天提升室温，夏天也能带走不少热量，有效节约空调能耗。”

悦来生态馆在建设过程中运用协同管理平台设计、参数化、建筑性能化等先进的设计手法。其中山地海绵城市应用技术、墙体与屋顶立体绿化系统、墙体与门窗保温隔热系统、热致变色玻璃穹顶遮阳系统、自然采光与通风系统、地源热泵磁悬浮空调系统等技术应用亮点突出、成效显著。

在生态馆旁边的车库中，导光筒为车库引入自然光线；在屋顶上，光伏发电为绿色建筑提供清洁能源；在建筑门口，海绵生态砖让雨水形成“渗、滞、取，净、用、排”的完整循环……在这里，再少的资源，也要尽量节省。

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)