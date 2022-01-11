《“十四五”民用航空发展规划》印发
2025年民用运输机场超270个
2022年01月11日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京1月10日电 （记者邱超奕）近日，中国民用航空局、国家发改委、交通运输部联合印发《“十四五”民用航空发展规划》，阐明了民航未来五年发展的指导思想、基本原则、目标要求和重大举措，规划期至2025年，展望至2035年。
从发展规模看，预计到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，保障起降架次1700万架次，运输总周转量达到1750亿吨公里，旅客运输量9.3亿人次，货邮运输量950万吨。从发展空间看，预计到2025年，通航国家数量超过70个，其中通航共建“一带一路”国家数量超过50个；中国航空企业占我国国际货运市场份额超过40%。从发展质量看，预计到2025年，体现智慧出行的千万级机场旅客全流程无纸化能力、行李全流程跟踪服务水平将分别达到100%和90%；体现智慧物流的货运单证电子化率达到80%；体现智慧运行的千万级以上机场近机位靠桥率达到80%；空管系统新增主要装备国产化率达到80%。
《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所
- 人民网北京1月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步规范中央预算内投资支持国家对外开放口岸查验基础设施建设项目管理，提高中央预算内投资效益，国家发展改革委近日印发《国家对外开放口岸查验基础设施建设专项管理办法》（以下简称《办法》），其中强调严禁以建设口岸查验基础设施名义违规建设党政机关办公用房等楼堂馆所。 据介绍，口岸查验基础设施包括海关、移民、海事等口岸查验机构开展检查检验工作所需的业务技术用房。…
相关新闻
- 评论
- 关注