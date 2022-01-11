本报北京1月10日电 （记者邱超奕）近日，中国民用航空局、国家发改委、交通运输部联合印发《“十四五”民用航空发展规划》，阐明了民航未来五年发展的指导思想、基本原则、目标要求和重大举措，规划期至2025年，展望至2035年。

从发展规模看，预计到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，保障起降架次1700万架次，运输总周转量达到1750亿吨公里，旅客运输量9.3亿人次，货邮运输量950万吨。从发展空间看，预计到2025年，通航国家数量超过70个，其中通航共建“一带一路”国家数量超过50个；中国航空企业占我国国际货运市场份额超过40%。从发展质量看，预计到2025年，体现智慧出行的千万级机场旅客全流程无纸化能力、行李全流程跟踪服务水平将分别达到100%和90%；体现智慧物流的货运单证电子化率达到80%；体现智慧运行的千万级以上机场近机位靠桥率达到80%；空管系统新增主要装备国产化率达到80%。

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）

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