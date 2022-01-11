释放建筑领域降碳潜力（点睛）
2022年01月11日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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“十三五”以来，通过多渠道科技投入，我国已在近零能耗建筑、清洁供暖等方面取得了一批重大成果, 建筑领域节能降碳工作成效显著。
在实现碳达峰、碳中和目标的背景下，建筑用能的刚性增长需求与节能减排紧迫性之间的矛盾日益显现。零碳建筑标准未建立、产业规模小、市场投资增长缓慢、长期政策机制不完善等，都为建筑领域节能降碳带来挑战。
为此，建筑领域要尽快明确碳达峰、碳中和背景下的部门排放控制目标，明确建筑节能降碳技术应用与能源系统清洁化对碳中和的贡献度，制定实施方案，明确路线图和时间表。
其次，系统推进建筑领域能源需求降低、高效供给和可再生替代技术研究，明确各气候区不同类型建筑降碳技术路径。
此外，还应加强低碳技术转移转化平台建设，积极探索应用绿色债券、建筑保险等绿色金融工具，释放零碳建筑产业发展潜力。
（作者为中国建筑科学研究院研究员，本报记者丁怡婷采访整理）
《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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