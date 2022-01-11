长三角一体化示范区推进13项公共服务跨省共享
2022年01月11日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海1月10日电 （记者巨云鹏）记者从长三角生态绿色一体化发展示范区执委会了解到：《长三角生态绿色一体化发展示范区共建共享公共服务项目清单（第二批）》已经印发，并于今年1月1日正式施行。
这批公共服务项目清单共13条，涵盖卫生健康、医疗保障、教育、养老、政务服务、综合应用等六大领域，将为上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地居民带来便利。
清单内容具体包括医疗机构检验检查报告互认，异地就医结算全域免备案、异地医保基金联审互查，不动产登记跨省通办，“跨省通办”综合受理服务和社保卡“一卡通”。
《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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