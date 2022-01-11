去年北京落地首店数量901家
2022年01月11日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月10日电 （记者潘俊强）记者获悉：2021年，北京培育建设国际消费中心城市173项任务年度目标完成率达到100%。其中，消费品牌矩阵逐步优化，2021年全年落地首店数量901家；6个新消费品牌孵化试点基地挂牌运营。
据统计，2021年1—11月全市总消费、服务消费、社零总额分别同比增长13.1%、15.5%和10.4%，预计去年全年社零总额将达到1.5万亿元左右，消费规模基本恢复至疫情前水平。
《 人民日报 》（ 2022年01月11日 12 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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