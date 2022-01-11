李君轶

要确定一条地理界线并不简单。通过降水量、温度和植被这3个主要指标，才能基本确定“秦岭—淮河”线为我国的南北分界线

骏马秋风冀北，杏花春雨江南。南湿北干、南米北面，南北差异一直是人们津津乐道的话题。而这，就不得不说起一条著名的“线”——“秦岭—淮河”线。

秦岭山系横亘于我国中部，东西长约1600公里，是我国黄河和长江的分水岭；秦岭向东延伸就是长约1000公里的淮河。

要确定一条地理界线并不简单。首先，要考察一些具有典型意义的气候指标和植被，如区域的植物物种及其分布规律、多年观测记录的气候数据（温度、降水等）。其次，需要科学家对这些区域开展综合的科学考察，具体包括地形、植被、河流、土壤、作物种植及民风民俗等。最后，地理学家会综合分析这些数据确定界线。

具体到“秦岭—淮河”线，它是通过哪些指标确定的呢？这里主要有3个指标。第一个是降水量，通过对多年平均降水量的分析发现，“秦岭—淮河”线与我国800毫米等降水量线基本重合，而800毫米等降水量线是湿润区和半湿润区的分界指标。第二个是温度，“秦岭—淮河”线也基本上是我国1月份零度等温线，零度等温线的意义决定了河流冬季是否结冰，“秦岭—淮河”以南区域1月平均气温在零摄氏度以上，冬季基本上不结冰，而在“秦岭—淮河”以北1月平均气温低于零摄氏度，冬季一般结冰。第三个是植被，“秦岭—淮河”以南主要为亚热带常绿阔叶林，以北则是温带落叶阔叶林，这也是亚热带和暖温带的分界指标。通过以上3个主要指标，才能基本确定“秦岭—淮河”线为我国的南北分界线。

在秦岭南北，自然和人文景观变化也比较显著。如从粮食作物种植类型来看，“秦岭—淮河”线以南以水稻为主，以北则以小麦为主；从油料作物来看，“秦岭—淮河”线以南以油菜为主，以北以花生、大豆为主。

那么，“秦岭—淮河”线能划出一条非常精细的界线吗？这个问题已经讨论了多年，目前也没有统一的认识。为什么呢？这是由于秦岭山系南北跨度超过100公里，地形非常复杂，因此不管是综合什么指标，都不能划出一条十分具体的界线。或许，称之为“南北过渡带”更为准确。

最近几年还有人提出，在全球气候变暖的情况下，“秦岭—淮河”线是否不再是南北分界线？但事实上，作为一条“带”，其在一定时期内可能会发生一些变化，但是这些都要通过多年的降水和温度指标以及植被的变化幅度来确定。从目前的趋势来看，“秦岭—淮河”线仍然是我国的南北分界线。

（作者为陕西师范大学地理科学与旅游学院教授，本报记者原韬雄采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 14 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)