本报北京1月10日电 （记者李晓晴）今年是中国加入《湿地公约》30周年。记者从国家林草局10日召开的发布会上获悉：30年来，我国大力推进湿地保护修复，湿地生态状况持续改善。中国以全球4％的湿地，满足了世界1/5人口对湿地生产、生活、生态和文化等多种需求，为全球湿地保护和合理利用作出了重要贡献。

据介绍，中国湿地保护经历了摸清家底和夯实基础（1992—2003）、抢救性保护（2004—2015）、全面保护（2016—2021）三个阶段，随着湿地保护法出台，湿地保护将进入新时代高质量发展阶段。

近年来，我国法规制度体系日趋完备。2021年底出台湿地保护法，28个省区市先后出台了湿地保护法规。湿地保护法将于今年6月1日起施行。保护管理体系初步建立。中国指定了64处国际重要湿地，建立了602处湿地自然保护区、1600余处湿地公园和为数众多的湿地保护小区，湿地保护率达52.65%。工程规划体系日益完善。2003年，国务院批准发布了《全国湿地保护工程规划（2002—2030）》，陆续实施了三个五年期实施规划，中央政府累计投入198亿元，实施了4100多个工程项目，带动地方共同开展湿地生态保护修复。调查监测体系初步形成。中国是全球首个完成三次全国湿地资源调查的国家，国土三调正式将湿地列为一级地类。对外履约不断深化。中国作为《湿地公约》常委会成员和科技委员会主席，为全球生态治理贡献中国智慧和中国方案。

2005年，我国启动国家湿地公园试点建设。经过16年的发展，国家湿地公园通过“试点制”“晋升制”等设立方式，总数已达899处。国家湿地公园属于我国自然保护地体系中的自然公园范畴，有效保护了240万公顷湿地，带动区域经济增长500多亿元，约90%的国家湿地公园向公众免费开放，成为人民群众共享的绿色空间。

《 人民日报 》（ 2022年01月11日 14 版）

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