1月1日起，RCEP协定生效，中国同时对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率——
关税迎来大调整！
关税持续下调，更多物美价廉的商品进入消费者的购物车。元旦期间，海口各大免税店推出多种优惠促销活动。1月1日，海口日月广场免税店内，前来选购免税商品的顾客络绎不绝。
随着RCEP生效实施，中国外贸迎来新机遇。图为山东自贸区青岛片区的山东港口青岛港全自动化码头，自动导引车正在往来穿梭。
进入2022年，关税“大礼包”又来了！不仅覆盖产品更多，优惠力度也更大。
国务院关税税则委员会日前宣布对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。同时，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于1月1日起生效，RCEP成员将通过10年左右时间基本实现90％的产品享受零关税。
专家指出，RCEP协定生效，标志着区域统一大市场正式开始运转。关税下调，不仅降低了企业进口成本，也为优势产品出口带来新机遇。
关税优惠力度大覆盖面广
1月1日零时，5.6吨原产自日本的反射膜经深圳海关关员查验放行后，将用于生产手机、数码相机等背光源产品。这是深圳皇岗口岸迎来RCEP正式生效后全国首票进口货物。
随着2022年零点钟声响起，RCEP协定正式生效。零关税，是协议生效后的一个重要变化。中国与东盟、澳大利亚和新西兰之间的立即零关税比例均超过65%，与韩国相互之间立即零关税比例为39%和50%，中国与日本是新建立自贸关系，相互立即零关税比例分别达到25%和57%。在此基础上，RCEP成员将通过10年左右时间基本实现90％的产品享受零关税。
与此同时，1月1日起，中国对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。具体来看——
为减轻患者经济负担，不断提升人民健康福祉，中国对新型抗癌药氯化镭注射液实施零关税，降低颅内取栓支架、人造关节等部分医疗产品的进口关税；
为满足人民美好生活需要，顺应消费升级趋势，营造浓厚北京冬奥会氛围，降低部分消费品的进口关税，包括鲑鱼、鳕鱼等优质水产品，婴儿服装，洗碗机，滑雪用具等；
为适应文化消费需求，对超过100年的油画等艺术品实施零关税；
为改善环境质量，推动绿色低碳发展，中国对可提高车辆燃油效率、减少尾气排放的汽油机颗粒捕集器、汽车用电子节气门及可用于土壤修复的泥煤，降低进口关税；
为助力制造业优化升级，降低高纯石墨配件、高速动车使用的高压电缆、燃料电池用膜电极组件和双极板等关键零部件的进口关税，降低可可豆、植物精油、动物毛皮等食品加工、日化、皮革制造行业所需原材料的进口关税。此外，还降低了国内短缺的黄铁矿、纯氯化钾等资源产品的进口关税。
中国贸促会研究院副院长赵萍对本报记者表示：“2022年关税调整呈现出关税优惠力度更大和协定税率降幅更大两个特点。中国加入世贸组织以来，关税总水平从入世前的15.3%降低到7.4%，远低于入世承诺。在这样的情况下，中国持续降低部分商品进出口关税，中国进口商品税率的优惠力度进一步加大。随着RCEP协定生效，适用协定税率的相关商品进出口关税税率大幅下降至零关税。”
降低进口成本，带动优势产品出口
1月1日，莱芜泰丰食品有限公司首张自主打印的RCEP项下出口日本的原产地证书交到了员工手中。企业办理RCEP原产地证书后，进口即可享受10.9%的低税率，以后进口税率每年都会降低，直到实现零关税。
对企业来说，关税持续降低使进口成本降低、出口机遇增多。赵萍表示，RCEP协定生效后，进口矿产品、化工品、机械产品等直接或逐步降为零关税，大大降低了进口关税负担，有利于企业对冲大宗商品和原材料价格上涨所带来的成本上升压力。
农产品出口迎来机遇。中日首次达成农产品关税减让安排，RCEP签订前，日本仅对从中国进口的税目数20%的农产品给予零关税待遇。RCEP生效后，日方承诺对约60%的农产品给予中国零关税待遇。中韩、中国与东盟也对部分农产品实现了零关税。“农产品进出口关税负担减轻，使得相关企业在产业链布局中的优势更加明显，有利于我国优势农产品的出口。”赵萍表示。
助推汽车产业链和供应链融合。在RCEP协定中，中国对约65%的汽车零部件作出了零关税承诺，这将极大整合东亚地区汽车供应链产业链，帮助汽车整车生产企业降低生产成本。
对消费者来说，关税降低，购买进口商品更优质、更实惠、更便捷。中国从东盟进口的椰子汁、纸制品和从日本进口的电磁炉、电烤箱等都将逐步实现零关税，更多物美价廉的进口商品将出现在中国消费者的购物车里。同时，RCEP高水平的贸易便利化措施，将帮助消费者更加快捷地收到进口商品。
值得注意的是，今年是RCEP协定第一年实施降税，更是中国与日本首次实施关税减让安排。1月1日起，中国从日本进口的部分鱼类、香料等商品立即实施零关税，冷冻蔬菜、坚果等商品将逐步实现零关税。赵萍分析：“通过关税减让，优质商品得以进口到中国，满足中国消费升级的需求，进一步改善人民生活水平。”
此外，“原产地累积规则”是RCEP达成的一项重要成果。根据该规则，只要产品在加工过程中实现的增值部分属于15个成员国，且累计增值超过40%即可享受相应关税优惠。“这一规则将有力推动区域内生产成本最小化和贸易效率最优化，有利于加强区域内产业链供应链合作。”商务部新闻发言人高峰说。
抓住机遇，带动区域经济发展
RCEP是全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。除了首次与日本实施关税减让安排，中国与其他成员国在此前已有双边关税减让安排的基础上，新增部分降税产品。
RCEP将为区域带来新的市场机遇。成员国之间实施关税减让有助于促进区域内贸易投资增长，提升区域经济一体化水平，促进区域产业链、供应链和价值链融合。同时，有利于发挥中国超大规模市场优势，主动参与全球产业链重塑，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，持续推进高水平对外开放。
商务部国际司副司长杨正伟表示，RCEP生效实施有利于企业扩市场、固链条、享服务。“扩市场”，即RCEP生效标志区域统一大市场正式开始运转，贸易投资的自由化和便利化水平显著提升，企业的市场空间将显著扩大。“固链条”，即原产地区域累积规则以及服务贸易和投资双向开放，将增强区域产业合作，加强区域产业链供应链，保障企业经营活动更顺畅。“享服务”，即RCEP将打造更加完善的营商环境和更高水平的贸易便利化，给企业带来更好的支持。
商务部国际贸易经济合作研究院发布《RCEP对区域经济影响评估报告》模拟结果显示，到2035年，RCEP将使中国出口和进口累计增量达3154亿美元和3068亿美元，经济福利累计增加996亿美元，带动区域出口和进口累计增量规模达8571亿美元和9837亿美元，区域经济福利累计增加1628亿美元，为本地区和全球经济增长注入强大动力。
如何抓住机遇？杨正伟建议，广大企业应积极深入研究熟悉RCEP协定内容，吃透、用好协定中的优惠政策和便利化规则，熟练掌握原产地证书申领等具体操作程序。用好RCEP原产地区域累积规则，深度参与产业链供应链动态调整，争取更大商机。积极对标国际先进产业水平，持续提升产品质量，不断增强市场竞争力。提高竞争意识，增强参与国际市场竞争的本领，同时也要妥善应对挑战，运用合理合规的方法维护自身合法权益。
“各地方应抓住RCEP生效实施带来的机遇，结合本地优势和特点，做好与协定的对接，找准市场机会，积极帮助和指导企业用好协定。同时完善营商环境，扩大与RCEP成员国经贸合作和交流，吸引内外资企业落地生根。”杨正伟说。
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