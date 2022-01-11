本报记者 汪文正

岁末年初，纳税申报进入高峰期。日前国家税务总局河北迁安市税务局工作人员在办税大厅内对纳税人进行一对一“陪伴式”导税，辅导纳税人填制表单，提升纳税人申报材料效率。

邢玉佳摄（人民视觉）

岁末年初，大家纷纷开始填报下一年度的个人所得税专项附加扣除，迎接3月的年度汇算清缴。

2021年12月29日，国务院常务会议决定延续实施部分个人所得税优惠政策，财政部、国家税务总局随后于12月31日发布公告明确了相关政策。

部分个税优惠政策延续实施，对纳税人有何影响？确认专项附加，要注意些什么？未来还会有更多可扣除的专项附加吗？

专项附加扣除启动确认

近日，2022年度个人所得税专项附加扣除开始确认，纳税人可下载并登录个人所得税APP进行修改、确认。记者在采访中发现，不少纳税人已经拿起手机，使用“个人所得税”APP进行操作。

与往年一样，2022年个税专项附加扣除包括6项：子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息支出、住房租金支出和赡养老人支出。纳税人全年综合所得（包括工资薪金、劳务报酬等）在减除6万元“起征点”、社保公积金等专项扣除、专项附加扣除等后得到的余额，为个人所得税应纳税所得额，适用超额累进税率计算个人所得税应纳税额。应纳税所得额纳税人首次享受专项附加扣除，应当将专项附加扣除相关信息提交扣缴义务人或者税务机关。上述信息发生变化的，纳税人也应及时向扣缴义务人或税务机关提供。

谈起不同专项附加扣除项目的标准、范围和扣除主体，经历了两个年度的个税汇缴，不少纳税人已是熟能生巧。

“我的扣除项目和上年度一样，只有租房这一项。在‘个人所得税’APP上选择‘一键带入’即可。”参加工作不久的上海“90后”单身小伙王昊在2022年度的专项附加扣除信息没有变动，只需在2021年基础上确认。

已在北京成家多年的吴伟业则有不少项目的扣除比例需要修改，“人到中年，花钱的地方很多：赡养老人、子女教育、偿还住房贷款……这些扣除项目给了我很大的获得感。”

有些人的专项附加扣除项目需要删除和新增。孩子入学、老人过世、参加了教育培训、有大病医疗支出……这些都需要纳税人进行相应的删除或填报操作。

个人所得税专项附加扣除政策走过2个年头，让更多税费优惠的“真金白银”落入纳税人口袋。不少纳税人在接受采访时表示，通过电子税务局或手机APP办理个税专项附加扣除确认操作简单、流程快捷。

除了需要确认个税专项附加扣除之外，不少个体工商户注意到，2022年自己还能继续享受个税减半征收政策。

财政部、国家税务总局此前明确，2021年1月1日至2022年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。个体工商户在预缴和汇算清缴所得税时均可享受减半政策，享受政策时无须进行备案，通过填写个人所得税纳税申报表和减免税事项报告表相关栏次，即可享受。通过电子税务局申报的个体工商户，税务机关提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。

延续实施部分个税优惠政策

据介绍，此次延续实施部分个人所得税优惠政策，将持续减轻个人所得税纳税人负担，缓解中低收入群体压力，预计一年可减税1100亿元。

记者从税务总局了解到，此前2018年个税改革时，为保障新税法平稳有序顺利实施，财政部、国家税务总局推出一系列过渡性税收优惠政策措施，包括全年一次性奖金单独计税、免予汇算清缴、股权激励收入单独计税等政策。而此次公告明确，将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。

这一政策对纳税人有何影响？北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，这一政策是一项优惠的计税方式，主要涉及年终奖类的全年一次性奖金，有利于缓解以工资薪金收入为主要来源的纳税人的税收负担，“年关将至，年终奖发放在即，延续此项优惠政策利好广大‘工薪族’”。

“公告明确的这些税收优惠政策完全平移了原有的过渡期政策，优惠力度不变、政策操作不变。国家根据纳税人需求和现实情况的变化，对原有过渡期税收优惠作出延续的安排，是保障和改善民生的积极作为，必将有效减轻个人所得税负担，缓解中低收入者压力，增强纳税人的获得感和幸福感。”李旭红说。

此外，国家还将继续对年收入不超过12万元且需补税或年度汇算补税额不超过400元的免予补税，政策延续至2023年底；将上市公司股权激励单独计税的政策，延续至2022年底。“此前我国出台了多项针对企业的减税政策，切实惠企。此次又延续了多项针对个人尤其是中低收入群体的税收优惠政策，重在利民，让老百姓有更多可支配收入，也将为促消费、稳增长提供助力。”李旭红说。

个税专项附加扣除项目有望增加

近年来，个税改革深入推进，专项附加扣除政策的实施为广大纳税人持续释放税惠政策红利。税务总局有关负责人表示，作为个人所得税改革的重要措施，住房、教育、医疗、赡养老人等6项专项附加扣除的实施，有效发挥了调节收入分配、促进社会公平正义的重要作用。

“专项附加扣除优惠措施的实施，充分考虑了不同群体生活负担差异和个人发展诉求，符合在发展中保障和改善民生的需要。在服务管理方面，税务部门充分利用移动互联、在线支付等新技术提供多种方便、快捷的纳税服务渠道，尤其是在个税APP上向纳税人提供预缴税信息、在线退补税等服务，大大减轻了纳税遵从成本。”中国社会科学院大学副校长张斌说。

使用更加便捷的办税平台“打理”个税事务、享受个税专项附加扣除……纳税人积极参与个税汇缴，有效促进了纳税遵从。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇表示，参与个税年度汇算工作让纳税人的税法遵从意识进一步增强，为未来进一步做好税收工作奠定了良好基础，也体现了税收法治、共治的现代管理理念。“个税APP操作非常便利，从申报到扣款或退税全程只需几分钟，为提高税法遵从度打下了良好基础。因为对纳税人来说，操作越便利则越愿意遵从。”北京大学法学院教授刘剑文说。

为持续提升纳税人获得感，更多专项附加扣除项目正在路上。

个税专项附加扣除的第7位“成员”呼之欲出。2021年9月，国务院印发的《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》明确，将研究推动3岁以下婴幼儿服务费用纳入个税专项附加扣除项目。

专家指出，这将对推动实现适度生育水平、促进劳动力供需平衡、持续释放人口红利等发挥积极作用。“该项政策的执行，将推动我国生育政策与经济社会政策配套衔接，进一步降低家庭生育、养育和教育负担。”李旭红说。

(责编：岳弘彬、杨光宇)