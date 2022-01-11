原标题：菜鸟春节保障300城照常收货 3亿补贴直接发给一线员工

虎年春节临近，神州大地即将进入年货的备货季。为了满足消费者“网购年货、快递拜年”的需要，1月10日，菜鸟公布春节物流保障措施：春节期间，菜鸟将依托国内外自建自营的物流体系，保障全国300城的淘宝天猫消费者照常收货。

春节期间物流员工返乡，快递发货、配送力量相对薄弱。全国部分区域号召“就地过年”，让快递物流不仅仅是网购年货新习俗的保障，也成为部分城市民生物资配送的保障。

为此，菜鸟在春节期间投入15万员工，这些一线劳动者分布在菜鸟在全国的仓储配送网络、制造业产地仓、菜鸟驿站，以及全球跨境保税仓、海外仓等，为海内外消费者跨境网购年货提供物流保障。

全国上千万平米的自营菜鸟仓中，数百万吨的各种年货堆满货架、整装待发，包括食品、美妆、洗护、家居服饰、家电、3C数码、母婴、酒饮、商超等类别。其中菜鸟旗下丹鸟物流，春节期间在全国100城保持配送上门。

在东莞、佛山、义乌、武汉、保定、重庆等全国30多个制造业产业带上，菜鸟投建运营的产地仓，春节期间将帮助工厂厂长们将优质产品“厂价直发”给300城的消费者，预计其中209城的消费者签收时效不降级。

今年春节，菜鸟驿站将继续保障天猫淘宝包裹送货上门。在1月30日至2月5日期间，菜鸟驿站将有超过10万人春节值守，保证服务质量。

对于跨境网购“洋年货”的消费需求，全国近200城的消费者在春节期间可以照常收到由菜鸟自营的保税仓发货的进口商品，覆盖范围接近去年的2倍。全国近20个口岸的菜鸟保税仓将在春节期间正常运营，加班加点帮助全球上千个商家把进口好货送到中国消费者手中。

对于海外华人甚至外国消费者网购中国年货的需求，菜鸟自营的优选仓、中心仓、海外仓等将保持正常运营，确保跨境包裹的物流时效。此外，菜鸟还对部分跨境线路及物流产品进行补贴，让出口商家享受极致性价比的物流服务。

据了解，春节期间，菜鸟将投入超过3亿元的激励补贴，直接发放给值守的菜鸟一线产业员工，激励范围包括菜鸟海内外仓储运营、配送员工，以及菜鸟驿站的站长和一线小哥。

(责编：曹淼、李源)